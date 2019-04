Polska Wschodnia – turystyczne eldorado i nowy biznesowy kierunek

I love Polska Wschodnia!

Wschód Polski to obszar, w którym można się zakochać zarówno prywatnie jak i zawodowo. Jest ciekawym i zróżnicowanym terenem. Wschodni krajobraz Polski tworzy pięć województw – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Mamy tu wszystko, czego dusza zapragnie: jeziora, lasy, doliny wielkich rzek, niziny, wyżyny i góry. Środowisko jest w większości naturalne i czyste, a tereny mniej zurbanizowane i uprzemysłowione. Historia, tradycja, kultura, religia i kuchnia słyną z bogactwa i różnorodności. Wciąż można tu znaleźć azyl od zgiełku codzienności, zaszyć się w Bieszczadach, na Suwalszczyźnie czy Roztoczu, lub – jak kto woli – odwiedzać tętniące życiem ośrodki miejskie. Ulepszona infrastruktura sprzyja podróżom w te rejony. W Polsce Wschodniej świetnie się odpoczywa i… żyje. To tutaj biznes w sektorze turystycznym i okołoturystycznym – jak nigdzie indziej – ma szerokie pole do rozwoju.

Mój biznes jest tutaj.

Praktycznie każdy może świadczyć na wschodzie kraju usługi turystyczne. Ich charakter może być rozmaity - wypożyczalnia i serwis rowerów, wypożyczalnia sprzętu biwakowego czy kajakowego, pole namiotowe, kwatery gościnne, rzemiosło i rękodzieło, produkty regionalne i wyżywienie, rozrywka i rekreacja. To tylko przykłady przedsięwzięć spełniających oczekiwania coraz liczniej napływających tu gości. Mogą one stać się sposobem na życie i zarabianie, ale także na rozwój pasji. Finansowanie tych przedsięwzięć wcale nie musi być trudne. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z instrumentu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” i otrzymać Pożyczkę na Rozwój Turystyki w wysokości nawet do 500 tys. zł. Firma nie musi mieć zarejestrowanej działalności na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej. Ważne, że prowadzi działalność w branży turystycznej lub okołoturystycznej, a lokalizacja planowanej inwestycji jest w woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Pożyczka, która daje możliwości

Do wzięcia pożyczki skłoniła nas marzenie o rozwoju naszej firmy. Posiadaliśmy już wcześniej dwa duże apartamenty turystyczne oraz domek. Dzięki pożyczce wyremontowaliśmy część domu na 4 niezależne apartamenty i w pełni je wyposażyliśmy. Dodatkowym plusem był fakt, że nasz obiekt położony jest przy szlaku Green Velo oraz posiadamy status MPR - miejsca przyjaznego rowerzystom. Dało nam to możliwość skorzystania z bardzo niskiego oprocentowania pożyczki – opowiada Monika Osińska, właścicielka firmy Wynajem apartamentów i domków Osińscy w miejscowości Nowa Pasłęka (warmińsko-mazurskie).

Rzeczywiście, oprocentowanie jest stałe i niższe (1,87%) niż oferowane na rynku przez instytucje komercyjne. Ale to nie wszystko. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat, a dla tych o wartości powyżej 250 tys. zł. istnieje możliwość o wydłużeniu spłaty do 7 lat. Ważna jest również 6-miesięczna karencja w spłacie, dla przedsiębiorców, którzy potrzebują czasu, aż biznes się rozwinie i zacznie na siebie zarabiać. Wysokość rat spłaty takiej pożyczki może zmieniać się w ciągu roku i uwzględniać sezonowy charakter działalności. Od przedsiębiorców wymagany jest wkład własny, ale nie ponoszą oni żadnych opłat i prowizji za udzielenie wsparcia. Dodatkowym bonusem dla firm młodych, działających poniżej 2 lat oraz inwestycji ulokowanych na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom, tak jak firma Pani Moniki Osińskiej, jest obniżone oprocentowanie pożyczki, które wynosi 0,935% w skali roku oraz zwolnienie z obowiązku wniesienia własnych środków.

Jak uzyskać wsparcie?

To bardzo proste. Wystarczy zgłosić się do instytucji finansującej, która współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udziela przedsiębiorcom pożyczek. Są nimi: w województwie podkarpackim – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., lubelskim – Lubelska Fundacja Rozwoju, świętokrzyskim – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, warmińsko-mazurskim – Działdowska Agencja Rozwoju S.A. i podlaskim – Fundusz Wschodni sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące pożyczki na rozwój turystyki i zasad jej udzielenia dostępne są również na stronie www.bgk.pl/turystyka

Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.