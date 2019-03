Polska noc kabaretowa 2019 w Ergo Arenie. Jakie kabarety wystąpią? [KONKURS]

Zapraszamy w najśmieszniejszą podróż Waszego życia! Na niezwykłym pokładzie Polskiej nocy kabaretowej w Gdańsku 2019 wyruszamy w poszukiwaniu humoru świata. Niezastąpiony przewodnik – Kabaret Nowaki zadba o to, aby było różnorodnie, dynamicznie i all inclusive. W drogę zabiorą się z nami najodważniejsi odkrywcy humoru świata: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Igor Kwiatkowski, Kabaret Smile i Kabaret K2. Zajrzymy do najbardziej dzikich zakątków świata, nie ominiemy żadnej wyspy i szczytu w poszukiwaniu najśmieszniejszego żartu. Zadbamy o to, aby nasza wspólna przygoda była pełna kolorów, zaskakujących odkryć i śmiechu ponad wszelkimi granicami - zapowiadają organizatorzy.

A jak "Polską noc kabaretową 2019 zapowiadają twórcy Kabaretu Nowaki? Posłuchajcie...

To już 8 edycja Polskiej Nocy Kabaretowej. Kabaret Nowaki po kilku latach przerwy powraca na stanowisko prowadzących. Na czym polega fenomen tego widowiska i jak chcecie zaznaczyć swoją istotną rolę w tej edycji?

-Kabaret Nowaki: Polska Noc kabaretowa jest największym widowiskiem kabaretowym w Polsce, które cieszy się niesłabnącą popularnością. Fenomenem tego olbrzymiego przedsięwzięcia jest to, że zawsze na PNK występuje top polskiego kabaretu, który to prezentuje premierowe skecze niepokazywane wcześniej w telewizji. Naszym zadaniem jako prowadzących jest nadanie jej charakteru całościowego spektaklu. W tym roku nacisk postawimy na humor płynący z całego świata. Pomagać nam będą w tym specjalnie przygotowane na tę okazję formy wideo i skecze.

Tegoroczny tytuł PNK to Humor Świata. W jaki sposób ta tematyka będzie przewijała się w programie widowiska?

- Kabaret Nowaki: Będą formy wideo, skecze czerpiące inspirację ze stereotypów z różnych stron świata, na tle których pokażemy przekrój społeczeństwa polskiego. Dodatkowo każdy z kabaretów wchodzących w skład tegorocznej Polskiej Nocy Kabaretowej przedstawi swoją wizję humoru światowego.

Wśród wielu zalet Polskiej Nocy Kabaretowej, obok premierowych skeczy i profesjonalnego dopracowania pod względem technicznym, jest przede wszystkim skład tworzący to wydarzenie. Kto wystąpi w tym roku?

- Kabaret Nowaki: Od początku Polska Noc Kabaretowa stawiała na jakość, dlatego zawsze występowały na niej najlepsze polskie kabarety z premierowymi skeczami i to jest siła tego widowiska. W tym roku skład jest bardzo mocny i myślimy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Igor Kwiatkowski, Kabaret Smile, Kabaret K2 i my – Kabaret Nowaki to zestaw, który zaskoczy i zauroczy widzów:)



Mimo takiej różnorodności tworzycie wspólny projekt, spójną imprezę. Czy po zejściu ze sceny także świętujecie razem?

- Kabaret Nowaki: Polska Noc Kabaretowa trwa przez cały rok, jest to ponad 50 imprez odbywających się w całej Polsce i w Europie. Zawsze skład artystyczny mocno integruje się ze sobą, wynika to z troski o całą imprezę oraz z faktu, że widujemy się bardzo często, więc nie mamy wyjścia i musimy się integrować. Co roku na PNK udaje się stworzyć wśród występujących prawdziwy rodzinny klimat. Wspieramy się nawzajem, pomagamy sobie, po prostu tworzymy jedną wielką kabaretową rodzinę.

Jak zaprosilibyście na Polską Noc Kabaretową kogoś, kto jeszcze nigdy nie brał udziału w tym wydarzeniu?

- Kabaret Nowaki: Jeśli lubisz kabaret, to na Polskiej Nocy Kabaretowej na pewno znajdziesz coś dla siebie. Jeśli lubisz profesjonalnie przygotowane widowiska, które nawiązują do tematów bieżących, komentują otaczający cię świat, pokazują wszystko w śmiesznym, ale i mądrym krzywym zwierciadle, to ta impreza jest właśnie dla Ciebie. Jeśli w jednym miejscu i czasie, chcesz zobaczyć top polskiego kabaretu, to właśnie PNK jest tym miejscem.

Polska Noc Kabaretowa 2019 - 8 marca 2019, godz. 20:00

ERGO ARENA, Plac Dwóch Miast 1, Gdańsk/Sopot

UWAGA KONKURS!

Mamy 11 podwójnych biletów na Polską noc kabaretową w Ergo Arenie 2019. Jak je zdobyć?

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: który kabaret i - za jaki skecz - najbardziej lubisz? Najciekawsze - naszym zdaniem - wypowiedzi nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami.

Odpowiedź należy przesłać na adres: k.kujawa@prasa.gda.pl z dopiskiem "Polska noc kabaretowa 2019".

Na odpowiedzi czekamy do 7 marca 2019 dpo godz. 15.00. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru biletów.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

POLECAMY NA DZIENNIKBALTYCKI.PL: