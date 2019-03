Policjanci zlikwidowali dwie plantacje marihuany, zabezpieczono 3,5 kg narkotyków. W akcji pomagał specjalnie wyszkolony pies Edek

- Do sprawy zatrzymane zostały 3 osoby. Za uprawę znacznej ilości narkotyków grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności - informują mundurowi.

W akcji mundurowych wspierał funkcjonariusz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni z psem „Edkiem” wyszkolonym do wyszukiwania narkotyków.

- Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty uprawy znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zatrzymany 32-latek, u którego policjanci zabezpieczyli 3.5 kg narkotyków usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowują policjanci z Gdańska.

