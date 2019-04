"Policjanci. Bez munduru". Książka która opowiada o codziennej pracy kryminologów [KONKURS]

Tym razem Katarzyna Puzyńska, autorka książki "Policjanci. Bez munduru" zdradza kulisy pracy policjantów kryminalnych.

Pierwsza część - "Policjanci. Ulica", opowiadała o służbie funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego. Tym razem z kolei będziecie mieli okazję przekonać się, jak wygląda praca policjantów pionów kryminalnych, techników kryminalistyki, medyków sądowych oraz psychologów policyjnych. Specyfika służby w prewencji i wydziałach kryminalnych jest bardzo różna. Moi rozmówcy z drugiej książki specjalizują się w konkretnych dziedzinach - czy to najpoważniejszych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu, jak zabójstwa, czy w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej, walce z pseudokibicami, narkotykach, kradzieżach samochodów i tak dalej - pisała o książce na swoim facebookowym profilu autorka. - Będziecie więc mieli okazję przekonać się, jak wygląda najpoważniejsza przestępczość w naszym kraju w wielu jej aspektach (każdy rozdział dotyczy innego tematu).

Co istotne - kupując książkę wspiera się rodziny funkcjonariuszy: autorka połowę swojego honorarium przekazuje na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach.

Katarzyna Puzyńska z wykształcenia jest psychologiem. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel akademicki na wydziale psychologii. Teraz - jak wskazuje - całkowicie skupiła się na realizowaniu swojej największej pasji, czyli pisaniu.

Puzyńska debiutowała doskonale przyjętą książką „Motylek”, która rozpoczyna sagę o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. Seria o Lipowie to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne kryminały psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym wątkiem społecznym i obyczajowym, które porównywane są do książek Agathy Christie i szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg.

KONKURS

Mamy od Wydawnictwa Prószyński i S-Ka 3 egzemplarze do rozdania. Jak u nas zdobyć książkę?

Wystarczy podać przynajmniej trzy tytuły książek z dorobku kryminalnego Katarzyny Puzyńskiej. Ksiżaki otrzyma pierwsz trójka, która prześle prawidłowe odpowiedzi. Trzeba się więc pośpieszyć:)

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem "Policjanci bez munduru". Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Uwaga! Książek nie wysyłamy!

Na odpowiedzi czekamy do 6 maja do godz.16.00 Jeszcze tego samego dnia rozdamy nagrody. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru książki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!