Kto wystąpi na Poland Rock Festival 2019?

Na czterech scenach dawnego Przystanku Woodstock wystąpi kilkudziesięciu wykonawców z kraju i ze świata. Skład w tym roku zapowiada się bardzo obiecująco.

Do grona nowych artystów, którzy zagrają w Kostrzynie, dołączyła niedawno amerykańska rockowo-rapowa supergrupa Prophets of Rage - zespół powołany przez muzyków Rage Against The Machine, Audioslave, Public Enemy i Cypress Hill. Na Dużej Scenie PolandRock Festivalu posłuchamy ich w piątek 2 sierpnia.