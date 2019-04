Pola Nadziei 2019 na Pomorzu. Kwesta na rzecz pomorskich hospicjów, Żonkilowa Sztafeta i Żonkilowa Parada [zdjęcia]

W finałową niedzielę wolontariuszy spotkać możnana ulicach, przy kościołach, a także w instytucjach kultury.

- Pola Nadziei to akcja pełna symboliki i pozytywnej energii. Jest dowodem na społeczną wrażliwość i gotowość do pomagania. Chcemy przekonać wszystkich do wspierania osób z naszego otoczenia, które cierpią lub opiekują się swoimi bliskimi - dziećmi i dorosłymi - w domach. Nie powinny być same. Wystarczy niewielki gest, obecność, pomoc w codziennych sprawach. Tym bardziej że osób niesamodzielnych wciąż przybywa, szczególnie w grupie tych najstarszych. Pola Nadziei są coraz bardziej nam potrzebne - mówi Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej.

Pola Nadziei 2019. Kwesta na rzecz pomorskich hospicjów

Z Pucka do Gdańska wyruszyła motocyklowa Żonkilowa Sztafeta. Po drodze, przy Ergo Arenie, dołączyły do niej zabytkowe samochody. W Gdańsku głównymi ulicami przejdzie także Żonkilowa Parada. Odbyło się także uroczyste wręczenie nagród Honorowego Wolontariusza. Na finał przygotowano koncerty i wspólne zdjęcie.