Pogrzeb prezydenta Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej [relacja]

Godz. 15.40

Bazylika Mariacka została zamknięta. Trwają prace służb porządkowych. Świątynia zostanie ponownie otwarta przed godz. 18.00, kiedy odbędzie się niedzielna msza święta. Wówczas będzie też otwarty dostęp do urny prezydenta Adamowicza.

Godz. 14.50

Urna z prochami śp. Pawła Adamowicza została umieszczona w niszy, pod którą znajduje się tablica z nazwiskiem prezydenta.

Rozlega się instrumentalna wersja utworu Andrea Bocelliego "Time To Say Goodbye".

Godz. 14.43

Najbliższa rodzina i przedstawiciele episkopatu udają się przed kaplicę św. Marcina. Urna z prochami zamordowanego prezydenta Gdańska zostanie złożona w niszy świątyni przy wejściu do Izby Rajców.

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis wykonuje antyfonę "Salve Regina".

Godz. 14.05

Przemówienia rodziny, przyjaciół i współpracowników prezydenta Pawła Adamowicza.

Magdalena Adamowicz, żona: Jest nam dziś bardzo ciężko, ale chcę właśnie teraz podziękować Bogu, że wiele lat temu skrzyżował nasze drogi, że miałam wspaniałego męża i ojca naszych córek. Mamy mnóstwo cudownych wspomnień. W maju miała być nasza 20 rocznica ślubu. Od początku wiedziałam, że twoją miłością muszę dzielić się z Gdańskiem. Rozumiałyśmy to. Teraz zostałyśmy same, same, ale nie samotne, bo są z nami gdańszczanki i gdańszczanie, miliony Polaków, miliony ludzi za granicą. Dziękuję za waszą krew, za wasze czuwanie pod szpitalem, za serce ze zniczy, dziękuję za wasze współczucie i jeżeli prawdą jest, że pamięć jest nieśmiertelnością, to w nas Paweł będzie zawsze. Wierzę że twoje idee, twórczość, nie umrą razem z Tobą. Zadbają o to przyjaciele. Wierzę, że zostaniesz oczyszczony ze wszystkich pomówień.

Zachęcałeś do czynienia dobra, wierzę, że to dobro rozleje się dalej, na cały świat, że podziały zaczną się zacierać, że skończy się fala nienawiści.

Siła jest bardzo potrzebna. Bo nadchodzi trudny czas. Oswoić osierocone miejsce przy stole, biurko, przy którym ręcznie pisałeś swoją książkę, pusty fotel...

Musimy nauczyć się żyć bez ciebie, powoli, krok po kroku, dzień po dniu.

Pawle, czasami powtarzałeś, że potrzeba ci chwili wyciszenia i spokoju, rozumiałam to, ale nie rozumiem, dlaczego ta chwila musi trwać wieczność. Wiem, że spotkamy się ponownie, tym razem na zawsze.

Cisza, potrzebna nam cisza, cisza nie może oznaczać milczenia, bo milczenie jest bliskie obojętności. Dzisiaj wszyscy musimy zrobić rachunek sumienia, co zrobiliśmy, gdy wokół działo się zło, niegodziwość, niesprawiedliwość.

Pawła i naszą rodzinę spotkało wiele niegodziwości.

Niech już nigdy nie zdarzy się tragedia!

Antonina Adamowicz, córka: Drogi tatulku, chcę ci podziękować za te wszystkie chwile, chcę ci podziękować za spacery z psem, że uczyłeś miłości do książek i historii, ciekawości świata, dziękuję ci za nasze długie rozmowy, za czas którego nie miałeś wiele, który dawałeś mi i mojej siostrzyczce. Dziękuję ci za nasz ostatnio wspólny urlop, inny niż wszystkie - spędziliśmy dwa tygodnie sami, bez znajomych i obowiązków. Kocham cię bardzo i wiem, że nikt nie zapomni o tobie. Opiekuj się nami i całym Gdańskiem tam w niebie.

Aleksander Hall: Wyciągnijmy wnioski z tej okrutnej lekcji. Niech już nigdy nie powtórzy się taka tragedia. Paweł Adamowicz pozostawił po sobie wyrazisty testament. Pokazał jak powinniśmy odnosić się do drugiego człowieka, jak nieść dobro. Pawła zabiła nienawiść. Jestem pewny, że ta nienawiść nie zwycięży, zwycięży dobro, któremu służył.

Ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin, przyjaciel Pawła Adamowicza: Dzisiaj przeżywamy tu w Gdańsku nowy dziejowy moment. Cała Polska czeka, może nie tylko Polska, że z Gdańska wyjdzie wezwanie i przywróci moralną równowagę w naszych sercach. Trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, z pogardą, z bezpodstawnym oskarżaniem innych. Człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić publicznych funkcji w naszym kraju.

Ojciec Ludwik Wiśniewski: Maryjo, która królujesz w tym mariackim kościele, Maryjo, matko Jezusa i matko nasza, kiedy z krzyża zdjęto Jezusa, wzięłaś go w swoje ramiona i przytuliłaś do serca, prosimy cię dzisiaj, weź w swoje ramiona Pawła, przytul go do serca i zaprowadź do domu Ojca, i prosimy cię ponadto, przytul do swego serca tych najbliższych Pawłowi, i tych wszystkich, których ugodziła ta śmierć, niezrozumiała i niesamowita. Przytul nas wszystkich tak, abyśmy naprawdę odważnie umieli budować nasze osobiste życie, ale także żebyśmy naprawdę umieli budować nasze wspólne, polskie życie.

Przemówienie dominikanina zostało nagrodzone długimi brawami na stojąco.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, przyjaciel zmarłego Prezydenta: Zawsze Pawle mogliśmy na ciebie liczyć. Chylimy dziś czoła przed twoim dziełem życia, przed twoją walką o wolną Polskę. Ale teraz widzimy, że najwspanialsze, co zrobiłeś, to fakt, że zbudowałeś gdańską wspólnotę Polaków i Europejczyków. Rozsławiłeś Gdańsk jako miasto wolności i solidarności. I takie miasto otwarte na potrzeby innych, pozbawione uprzedzeń i nienawiści. I taką demokratyczną Polskę my prezydenci miast chcemy budować, Polskę o jakiej marzyłeś.

Aleksandra Dulkiewicz, była zastępczyni Pawła Adamowicza: Szczęśliwie w życiu przytrafiła się Pawłowi solidarność. Z prawdziwą wdzięcznością mówił o wydarzeniach Grudnia, Solidarności. Wierzył w solidarność, a także w wolność i indywidualne wybory, które opowiadają się po stronie dobra. Pomagał prywatnie wielu osobom. Z jego głębokiej wiary wypływał szczery szacunek do drugiego człowieka. Był ciekawy ludzi, nikogo nie wykluczał. Otwartość to kolejna gdańska cnota. Panie prezydencie, musiałeś widzieć, jak w obliczu Twojej śmierci, mieszkańcy w całej Polsce manifestowali sprzeciw wobec nienawiści i agresji. Jak ukoić żal po stracie? Pamięć. Pamiętajmy całe dobro, które doświadczyliśmy od naszego pana prezydenta. Róbmy wszystko, aby być taką wspólnotą, o jakiej marzył prezydent Paweł Adamowicz, szanujmy innych, przekonujmy się siłą argumentów, a nie argumentem siły. Obiecuję, wypełnimy Twój testament, bo Gdańsk to przecież "najcudowniejsze miejsce na świecie". Panie Prezydencie, kochany Szefie, drogi Pawle, doglądaj z góry naszych spraw, my tu na Ziemi będziemy troszczyć się o siebie wzajemnie.

Piotr Adamowicz, brat: Padło tu wiele wspaniałych słów, za które dziękuję. Dziękuję także za obecność na ulicach Gdańska i wielu polskich miast. Nie tak dawno temu grupa Wszechpolaków wydała akt politycznego zgonu mojego brata i dziesięciu innych prezydentów miast Polski. Uznano, że sprawy nie ma, drobny hejt, happening. Chcę powiedzieć jedno, że można się spodziewać wielu rzeczy, ale tego, że we wtorek odbiorę akt zgonu, akt śmierci fizycznej mojego brata, się nie spodziewałem. Podziękuję jednej postaci: tu obecny ksiądz Ireneusz Bradtke spędził z nami i ze mną całą tę noc, kiedy odchodził Paweł. Za to księdzu Ireneuszowi dziękuję.

Paweł myślał długofalowo. Rok, w którym jesteśmy, jest rokiem ważnym i symbolicznym - to rok rocznicy wyborów 4 czerwca i jest to także rok wyborczy. Paweł apelował o aktywność obywatelską. Proszę o aktywność obywatelską w tym ważnym roku dla naszego kraju.

Po tych słowach w świątyni rozległy się brawa.

Godz. 14.00

Rozpoczyna się obrzęd ostatniego pożegnania.

Podczas uroczystości przemawiać mają: ojciec Ludwik Wiśniewski, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Aleksander Hall, komisarz miasta Aleksandra Dulkiewicz oraz rodzina pana prezydenta: żona Magdalena Adamowicz, córka Antonina i brat Piotr Adamowicz.

Następnie najbliższa rodzina i przedstawiciele episkopatu przejdą przed kaplicę św. Marcina, gdzie odprawione zostaną obrzędy ostatniego pożegnania. Urna z prochami zamordowanego prezydenta Gdańska znajdzie się w niszy świątyni przy wejściu do Izby Rajców.

Godz. 13.47

Uczestnicy mszy pogrzebowej przyjmują komunię św.

Godz. 13.30

Wierni odmawiają Modlitwę Pańską. Za chwilę przekażą sobie znak pokoju. Następnie - sakrament komunii św.

Z uwagi na liczbę uczestników mszy, komunia święta będzie udzielana tylko we wnętrzu bazyliki. Po eucharystii można będzie ją przyjąć w kościele św. Brygidy, Elżbiety, Józefa, Katarzyny, Bartłomieja i w Kaplicy Królewskiej.