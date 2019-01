Pogrzeb prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza - mieszkańcy żegnają prezydenta w Europejskim Centrum Solidarności

Choć od dramatu, który rozegrał się w czasie gdańskiego finału WOŚP minęło już kilka dni, gdańszczanie wciąż nie dowierzają w to, co się stało i nie mogą pogodzić się ze stratą swojego prezydenta. Nad trumną z ciałem tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza, wystawioną dziś w Europejskim Centrum Solidarności, przyszło pochylić się tysiące mieszkańców. Najpierw jednak pożegnała się z Nim najbliższa rodzina - żona i dwie córki.

Trumna z ciałem tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza, którą ustawiono w Ogrodzie Zimowym w Europejskim Centrum Solidarności, okryta jest flagą Gdańska. Otacza ją morze kwiatów - białych róż. Z boku powiewa flaga Polski, przepasana kirem i flaga Unii Europejskiej.

Pod Europejskim Centrum Solidarności tłumy zebrały się jeszcze na długo przed godz. 17. Czekający na otwarcie drzwi mieszkańcy stali pogrążeni w smutku i żałobie.

Uroczystości pogrzebowe prezydenta w ECS - na żywo

„Budował nasze miasto przez 20 lat. Dzięki niemu stawało się coraz piękniejsze. Wciąż trudno uwierzyć w to, co się stało”, „Był zawsze blisko mieszkańców, rozmawiał z nimi na ulicy, pytał o ich problemy”, „Kochał nasz Gdańsk i poświęcał mu się bez reszty. To dla nas wszystkich ogromna strata. Czujemy pustkę” - tymi słowami wspominali dziś Pawła Adamowicza mieszkańcy nie tylko Gdańska, ale i całego Trójmiasta, którzy przyjechali do Europejskiego Centrum Solidarności, by uklęknąć i pomodlić się przed trumną zmarłego prezydenta.

Zanim jednak wpuszczono mieszkańców, wokół trumny zgromadzili się najbliżsi Pawła Adamowicza. Jako pierwsza podeszła do niej żona i dwie córki zmarłego. Następnie jego bliscy współpracownicy i przyjaciele, m.in. prezydent Sopotu, Jacek Karnowski czy wicemarszałek województwa pomorskiego, Ryszard Świlski. Pojawili się też gdańscy radni, pełniąca funkcję prezydenta Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Piotr Grzelak, wiceprezydent Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Piotr Borawski. Był również abp Sławoj Leszek Głódź oraz wojewoda pomorski, Dariusz Drelich.

Trumna z ciałem tragicznie zmarłego prezydenta pozostanie w Ogrodzie Zimowym w Europejskim Centrum Solidarności aż do piątku, 18.01, do godz. 16. Przez całą dobę dwuosobowe warty honorowe pełnić będą przedstawiciele ZHP, ZHR, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i wojska.

W piątek, 18.01, o godz. 17, kondukt żałobny wyruszy z Europejskiego Centrum Solidarności do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Przemarsz odbędzie się ulicami: Doki, Łagiewniki, obok Mniszki, Stolarska, Staromiejska, Pańska, Węglarska, Piwna. Po dotarciu konduktu do Bazyliki, odbędzie się Msza Św. w intencji zmarłego prezydenta. Świątynia będzie otwarta do północy.

Pogrzeb zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza rozpocznie się w sobotę, 19.01, w samo południe. Mszy Św. będzie przewodniczył metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.