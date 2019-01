Pogrzeb Pawła Adamowicza. Tłumy pożegnały prezydenta Gdańska [zdjęcia]

Pytani przez nas gdańszczanie podkreślali, że czuja pustkę po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, że wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Wielu z tych, którym nie udało się wejść do bazyliki i tam uczestniczyć w mszy pogrzebowej, chce wejść tam teraz pożegnać swojego włodarza.