Pogoda na koniec stycznia 2019. Idzie mróz ze wschodu. Będą niższe temperatury i większe opady śniegu [prognoza pogody na najbliższe dni]

Temperatura minimalna od -15°C na Suwalszczyźnie, około -8°C -6°C na przeważającym obszarze do -5°C na Półwyspie Helskim; w rejonach podgórskich od -12°C do -10°C.

W nocy zrobi się zimno w całym kraju. Temperatura minimalna od -14°C na północnym wschodzie, około -10°C, -8°C w centrum i na Kaszubach do -6°C, -5°C nad morzem. W rejonach podgórskich Sudetów do -12°C, a na Podhalu spadek temperatury do -18°C. Wiatr jeszcze będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich.

Nad morzem będzie najcieplej. Temperatura miejscami w granicach -1 do - 4 stop. C.

Pogoda na zimę 2019 roku. Jaka będzie końcówka stycznia?

Długoterminowa prognoza pogody wskazuje, że tak naprawdę to przymrozi właśnie pod koniec stycznia. Jak podaje serwis AccuWeather, grudzień był dla nas łaskawszy niż styczeń i luty. Także kanadyjski model CANSIPS prognozuje wyjątkowo mroźną końcówkę styczenia i bardzo mroźny luty 2019 w Europie środkowej.

Pogoda na koniec stycznia 2019. Ostrzeżenie IMGW

Tak naprawdę to zimowa aura dopiero się zaczyna. To ucieszy dzieci, które korzystają już z ferii w Polsce, ale mróz da się we znaki kierowcom. Będzie bardzo ślisko. Śniegu będzie przybywało szybko (najbardziej na wschodzie kraju) przez co sytuacja na drogach może się zmieniać jak w kalejdoskopie.

Pogoda na styczeń 2019: Koniec miesiąca mroźny

Aura z temperaturami dochodzącymi do -20 st. Celsjusza nocą nie powinna nikogo w styczniu zdziwić - mówią synoptycy. Najzimniej będzie we wschodniej części kraju do linii Wisły. Im dalej na zachód od Wisły tym będzie trochę cieplej. Nie będzie jednak obfitych opadów śniegu na Pomorzu w styczniu. Dopiero luty 2019 ma być pod tym względem bardziej zimowy.

