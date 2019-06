Podczas Nocnego Biegu Świętojańskiego w Gdyni karty rozdawali Ukraińcy. Biegacze nie zapomnieli o pomocy dla Artura [zdjęcia]

- Uważamy, że to forma pomocy, która nic nas nie kosztuje, a inny człowiek może doczekać się tej pomocy - powiedział pan Krzysztof z Gdańska. - Za każdym razem, jeśli jest taka możliwość, to z niej korzystamy - dodała jego żona Joanna.

- To jest coś, co mogę dać, nie inwestując pieniędzy - powiedział nam pan Dariusz Adrian z Piotrkowa Trybunalskiego, reprezentujący drużynę „Biegnących wieprzy”. - Drużyna „Biegnących wieprzy”, a jest nas kilkanaście osób, biegamy często charytatywnie. Przy okazji biegów PKO biegamy razem dla kogoś, kogo akurat bank wspiera. Generalnie biegamy dla Fundacji Synapsis. Zbieramy dla niej pieniądze, a rok zaczynamy Półmaratonem Warszawskim. Tam udało nam się zebrać około 9 tysięcy złotych. Biegamy wszędzie tam, gdzie tylko można włączyć się w charytatywne akcje.

Pan Dariusz w nocnym biegu w Gdyni startował po raz drugi. - W ubiegłym roku było trochę lżej - zauważył. - Nie wiem dlaczego, teraz podwiewało bardzo. Ta górka (podbieg na ulicy Kieleckiej - red.) jest selektywna i ona zawsze trzyma, nie pozwala biec na pełnym gazie. Ulica Świętojańska robi wrażenie. Poczuć się tam można jak na maratonie nowojorskim lub londyńskim. Piękne miejsce.

- Dla nas to jest coś niesamowitego, bo już od dawna zbieramy na potrzebne operacje. Zbieramy m.in. na portalu siepomaga.pl. Napisałam też do Fundacji PKO Banku Polskiego i dla nas to coś niesamowitego, że tylu ludzi chce pomóc Arturowi - cieszyła się z kolei pani Ewa Sasinowska, dziękując wszystkim biegaczom, którzy dołączyli do akcji.

Fundacja PKO Banku Polskiego, przy okazji współpracy z organizatorami cyklu PKO Grand Prix Gdyni, stara się sprzyjać wszystkim tym, którzy się zwracają o pomoc.