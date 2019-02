Początek biegowego cyklu PKO Grand Prix Gdyni już w weekend. Tysiące osób na trasie, zablokowane ulice [zdjęcia]

Imprezy organizowane pod tą marką od kilku już lat, zyskały sobie znakomitą renomę nie tylko w Trójmieście, ale także na całym Pomorzu i w Polsce. Frekwencja w nich jest imponująca. Do niedzielnego, głównego Biegu Urodzinowego na 10 kilometrów, który wystartuje o godz. 10, już zgłosiło się ponad trzy tysiące biegaczy. A to nie koniec, bo zapisy ciągle trwają na terenie specjalnego stoiska w centrum handlowym Riviera, nieopodal miejsca startu, wyznaczonego tuż koło Gdynia Areny. Około dwóch tysięcy amatorów ruchu na świeżym powietrzu wystąpi też w zaplanowanych na sobotę wyścigach młodzieżowych i marszu nordic walking.

Wszystko to powoduje, że na ulicach Śródmieścia i okolic powinno być w weekend tłumnie i wesoło. Dobrą i konsekwentnie podtrzymywaną tradycją jest także, iż każda impreza z cyklu PKO Grand Prix Gdyni ma wymiar charytatywny. Nie inaczej będzie jutro i pojutrze. Uczestnicy, którzy zaopatrzą się w biurze zawodów w kartkę „biegnę dla Nikosia”, przypną ją do stroju i dotrą z nią do mety, uruchomią przelew z konta Fundacji PKO na leczenie 7-letniego chłopca, cierpiącego na zespół wad wrodzonych, w tym problemy z kręgosłupem i osłabioną wydolność oddechowo-krążeniową. Im więcej osób zdecyduje się na ten piękny gest, tym kwota wsparcia dla Nikosia będzie wyższa. Warto jest o tym pamiętać i załatwić temat za jednym zamachem, razem z odbiorem pakietu startowego.

- Każdemu kto włączy się w akcję biegową, składamy jako rodzice serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc, udzieloną w ten sposób naszemu synowi Nikodemowi - mówi Patrycja Liniewicz-Myszka, matka chłopca. - Dzięki organizacjom takim, jak Fundacja PKO Banku Polskiego mamy siłę walczyć dalej.

Sobotnie, a zwłaszcza niedzielne bieganie w Śródmieściu i okolicach wiązało będzie się niestety z utrudnieniami w ruchu. Jutro w godz. 6-16 kierowcy nie wjadą samochodem na ul. Olimpijską, Wileńską i fragment ul. Sportowej. Natomiast w niedzielę oprócz tych dróg w godz. 9-13 wyłączone z ruchu będą także ul. Łużycka, al. Piłsudskiego, Zawiszy Czarnego, a przede wszystkim dość spore odcinki al. Zwycięstwa, ul. Świętojańskiej, Władysława IV i Stryjskiej.

Poznaliśmy już także szczegóły kolejnych, tegorocznych imprez spod znaku PKO Grand Prix Gdyni. W porównaniu do poprzednich edycji nastąpi jedna, przyjemna niespodzianka dla uczestników. Zaplanowany na 12 maja Bieg Europejski pierwszy raz w historii rozegrany zostanie na terenie Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo! To spora atrakcja, gdyż na co dzień ten obszar jest zamknięty i obowiązuje zakaz wstępu na lotnisko. Otwierane jest dla publiczności tylko przy okazji wielkich, sztandarowych dla miasta imprez, jak Open’er Festival Powered by Orange, czy Gdynia Aerobaltic Airshow Powered by Lotos.

- Gdynia nie znosi stagnacji - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent miasta. - Dlatego ciągle szukamy nowych rozwiązań.

To oczywiście nie koniec atrakcji. Przy okazji Nocnego Biegu Świętojańskiego 28 czerwca na biegaczy czekał będzie podbieg pod Witomino i ul. Kielecką, czyli słynna już „premia górska". W trakcie Biegu Niepodległości11 listopada uczestnicy, ubrani w specjalne koszulki, przekazane im w pakietach startowych, utworzą wielką, żywą, biało-czerwoną flagę. Będzie się działo i biegało!