Planszówki w pociągach PKP. Wakacyjna niespodzianka dla podróżnych od PKP. Pasażerowie będą mogli skorzystać z gier planszowych!

Kolejnymi pociągami, w których można będzie zagrać w planszówki, to składy IC Malczewski na trasie Wrocław Główny - Kołobrzeg ( 27 lipca , odjazd godz. 11.51), EIC na odcinku Kołobrzeg-Warszawa Wschodnia (28 lipca, odjazd godz. 16.27), IC Matejko na odcinku Kraków Główny-Szczecin Główny (24 sierpnia, odjazd godz. 10.33) oraz IC Latarnik na odcinku Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia (25 sierpnia, odjazd godz. 9.48).

Z kolei w niedzielę 30 czerwca gry planszowe dostępne będą dla pasażerów w pociągu EIC Sobieski. Wyrusza on z Gdyni Głównej o godz. 10.52, aby o godz. 17.05 dotrzeć do Katowic .

Najbliższa ku temu okazja nadarzy się 29 czerwca w pociągu IC Heweliusz z Wrocławia do Gdyni. Skład ten wyjeżdża ze stolicy Dolnego Śląska o godz. 11. W Gdyni zgodnie z rozkładem pojawić ma się o godz. 16.58. Po drodze zatrzyma się m.in. w Tczewie, Gdańsku i Sopocie.

PKP zamierzają udostępnić pasażerom niemal 50 różnych gier planszowych, m.in. „Wsiąść do pociągu: Europa”, „Dixit”, „Colt Express" czy „Get packing”. W każdym składzie zostanie przeprowadzony konkurs, w którym do wygrania będą gry oraz gadżety. Dodatkowo podróżni mogą liczyć na poczęstunek oraz upominki. Będzie to m.in. wersja podróżna gry „Dobble”.