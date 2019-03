Pingwin albinos urodził się w gdańskim zoo! To fenomen na skalę światową

„Wprawdzie biały, ale nie kruk. Tak samo jednak rzadki. Mowa o pingwinie tońcu, który wykluł się w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Nie jest to jednak kolejny biało-czarny przedstawiciel tego gatunku, bo….. nasz skarb ma nietypowe upierzenie, co czyni go jedynym tak wyjątkowym wśród pingwinów żyjących w ogrodach zoologicznych na świecie. W naturze takie narodziny się zdarzają, ale również niezwykle rzadko” - tak gdańscy urzędnicy zachęcali do udziału w piątkowej pierwszej publicznej prezentacji malca.