Piłkarze Lotto Ekstraklasy skrytykowali stan murawy w Gdyni. Na szczęście fatalna nawierzchnia została już wymieniona ZDJĘCIA

Polski Związek Piłki Nożnej jak co roku przeprowadził wśród piłkarzy Lotto Ekstraklasy ankietę i zapytał ich o stan murawy na stadionach w najwyższej klasie rozgrywkowej. Piłkarze oceniali nawierzchnie w skali od 1 do 5. Murawa stadionu miejskiego w Gdyni otrzymała notę 3 i znalazła się na 13. miejscu zestawienia, ex aequo z nawierzchniami w Poznaniu i Sosnowcu. Słabiej oceniono jedynie murawę w Płocku. Najwyższe recenzje zebrała nawierzchnia w Lubinie.

Stan murawy w Gdyni wywołał nieprzychylne komentarze po przerwie zimowej, a można wręcz napisać, iż obiekt w naszym mieście stał się ze względu na „kartoflisko” przy ul. Olimpijskiej 5 pośmiewiskiem w całej Polsce. Począwszy od spotkania z Koroną Kielce 10 lutego gorzkich słów nie szczędzili boisku piłkarze zarówno z Gdyni, jak i gości. Pomocnik Arki Michał Janota nazwał nawet stan nawierzchni "patologią". Były już trener żółto-niebieskich Zbigniew Smółka twierdził, że na takiej trawie jego podopieczni nie są w stanie konstruować akcji ofensywnych.

Na szczęście w Gdyni trwają aktualnie mistrzostwa świata do lat 20, więc ostatecznie postanowiono fatalną płytę wymienić, aby nie skompromitować się także na arenie międzynarodowej.