Pierwszy wieczór charytatywny w restauracji Majolika. Zebrane środki zostaną przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dąbrówce

Gdańska Majolika zapowiada wieczór pełen atrakcji, który ma stać się cyklicznym wydarzeniem kulturalno - gastronomicznym.

W planie jest między innymi wielkie otwarcie piwnicy win kolekcjonerskich oraz degustacja rzemieślniczych wyrobów cukierniczych. Najważniejszym punktem programu będzie jednak licytacja charytatywna. Całkowity zysk z tego wydarzenia zostanie przekazany do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dąbrówce.

-Mamy nadzieję, że to będzie niezapomniany wieczór dla naszych gości, ale liczę też, że uda się wspomóc schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce - mówi Karolina Okroj, menadżer restauracji Majolika. - To będzie pierwszy wieczór charytatywny w naszej restauracji. Kolejne na pewno przed nami. Chcemy aby na stałe weszły one do kalendarza naszych imprez. Za każdy razem będziemy wspierać inną instytucję.