Pierwsze czytanie w bibliotece na Wzgórzu Świętego Maksymiliana. Spotkanie ze znanym poetą Jackiem Dehnelem [zdjęcia]

Odbędzie się ono w ramach nowego sezonu projektu „Pierwsze czytanie”.

Jacek Dehnel, urodzony w 1980 w Gdańsku, to poeta, prozaik, tłumacz. Wydał m.in. osiem tomów poetyckich, przekłady (Larkin, James, Verdins, Fitzgerald, White), cztery powieści (Lala, Saturn, Matka Makryna, Krivoklat) i kilka tomów krótszych próz.

Jest laureatem m.in. Nagrody Kościelskich (2005) i Paszportu Polityki (2006). Był pięciokrotnie nominowany do nagrody Nike, trzykrotnie do Angelusa, raz do Nagrody Szymborskiej. Obecnie artysta mieszka w Warszawie.

„Pierwsze czytanie” to cykl epizodów literackich, w trakcie których pisarze czytają fragmenty nowych, niepublikowanych wcześniej tekstów.

Wydarzenie dedykowane jest wielbicielom dobrej literatury, tym, którzy stoją w kolejce po autografy i nie mogą doczekać się kolejnej książki ulubionego autora.

Do filii Biblioteki Gdynia zapraszani są przedstawiciele nowej prozy polskiej. W ramach tego cyklu odwiedzili ją już Jakub Małecki, Joanna Bator, Jakub Żulczyk, Dorota Masłowska, Anna Cieplak oraz Monika Milewska.