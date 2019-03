Pierwsza część finałów kolosów za nami. Poznaliśmy laureatów w trzech kategoriach [zdjęcia]

Za najistotniejszy wyczyn polskiego alpinizmu w 2018 roku kapituła uznała zjazd Andrzeja Bargiela z K2. Himalaista dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii. Statuetkę odebrał za niego Janusz Gołąb. To już drugi kolos w rękach Andrzeja Bargiela - poprzednio nagrodzony został w 2016 roku, kiedy to w rekordowo szybkim czasie zdobył tytuł Śnieżnej Pantery, który przyznaje się za wejście na pięć siedmiotysięczników, leżących na terenie byłego ZSRR. Wyróżnieni zostali Dawid Sysak i Patryk Różecki za wierność klasycznym ideałom wspinaczki oraz Łukasz Dudek i Jacek Matuszek za konsekwencję w wyszukiwaniu celów i wytyczenie nowej drogi „Premiere” na Cima Grande w Dolomitach.

Najważniejszą nagrodę podróżniczą w kategorii żeglarstwo odebrał Szymon Kuczyński, który w niewiele ponad 270 dni samodzielnie opłynął świat na niepozornym jachcie "Atlantic Pufiin". Jego rejs miał szczególny charakter - Kuczyński ani razu nie zawinął do portu. Wyróżnienie otrzymał Mariusz Koper, który wraz z ośmioosobową załogą opłynął Antarktydę w jachcie żaglowym.

Kolos za eksplorację jaskiń trafił do Michała Ciszewskiego, Marcina Czarta, Agaty Klewar, Andrzeja Porębskiego oraz Ewy Wójcik. Kapituła nagrodziła ich za odnalezienie połączenia pomiędzy dwoma jaskiniami - Lamprechtsofen i CL-3, co zwiększyło deniwelację najgłębszego trawersu jaskiniowego świata i najgłębszej jaskini Europy do 1735 m. Wyróżnienie przypadło Mirosławowi Kopertowskiemu za najgłębsze nurkowanie w jaskiniach tatrzańskich - na głębokość 74,5 m.