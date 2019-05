Pięć mil morskich w Porcie Wojennym w Gdyni za nami. Były emocje, pobiegło aż 600 osób ZDJĘCIA

Możliwość ścigania się w sąsiedztwie zacumowanych przy nabrzeżach okrętów niewątpliwie dodaje biegowi 5 mil morskich uroku, co podkreślają wszyscy uczestnicy imprezy.

Zawodniczki i zawodnicy, którzy przystąpili do rywalizacji, mieli do pokonania dwie pętle mierzące 4630 metrów. Łączny dystans do pokonania, jak nakazuje tradycja i nazwa imprezy, odpowiadał więc pięciu milom morskim, czyli odległości 9260 metrów.

Uczestnicy rywalizowali w siedmiu różnych kategoriach. Każdy po ukończeniu biegu otrzymał pamiątkowy medal od organizatora, Gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych oraz Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.

Na trasie prym wiedli znani, pomorscy zawodnicy, którzy służą w wojsku. W kategorii kobiet zwyciężyła szeregowa Ewelina Paprocka, wyprzedzając Sandrę Nowak i Joannę Wasielak. Niespodzianki raczej trudno było spodziewać się także w kategorii mężczyzn, gdyż na trasę wyruszył prawdziwy "dominator" pomorskich biegów ulicznych, czyli szeregowy Tomasz Grycko. Reprezentant UKS Blizy Władysławowo, w przeszłości srebrny medalista w drużynie podczas mistrzostw świata w biegach górskich, wyprzedził starszego szeregowego Dawida Klaybora oraz szeregowego Adama Marysiaka.

W kategorii drużynowej OPEN zwyciężył 33 Dywizjon Obrony Rakietowej Gdynia przed 34 Brygadą Kawalerii Pancernej Żagań oraz 6 Brygadą Powietrznodesantową Kraków. Prowadzono też klasyfikację dla Dywizjonu Okrętów Bojowych. Wśród pań służących w tej jednostce wygrała mar. Elżbieta Lembicz, wyprzedzając mat Justynę Tomalę i ppor. mar. Natalię Cypryś. W rywalizacji marynarzy najlepszy okazał się kpt. mar. Tomasz Bogusz, który na linii mety zameldował się przed bsmt. Damianem Buczkowskim st. mat Tomaszem Cichoszem.