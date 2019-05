Pekin dawniej, Pekin dziś. Domy na osiedlu nikną. Grunt sprzedany, pozostała już tylko garstka dawnych mieszkańców ZDJĘCIA

Zabudowa na tym historycznym obszarze, zwanym m.in. "Pekinem", "Czerwonym Grabówkiem", czy "Wzgórzem Orlicz-Dreszera" zaczęła pojawiać się jeszcze przed II wojną światową, w latach 30-tych ubiegłego wieku. Wprowadzali się na ten prywatny grunt między innymi robotnicy, budujący gdyński port.

Powstająca zabudowa miała być tymczasowa, na okres od trzech do pięciu lat. Po tym czasie powinna zostać rozebrana. Ten stan "tymczasowości" utrzymał się jednak po zakończeniu II wojny światowej przez cały okres komuny. Lokatorzy z posesji na "Pekinie" podpisywali umowy z właścicielami gruntu, płacąc im czynsz. Ocenia się, że w pewnym momencie liczba mieszkańców substandardowego osiedla mogła wynosić nawet tysiąc osób.

Wszystko to zaczęło się zmieniać dopiero kilkanaście lat temu, gdy "Dziennik Bałtycki" ujawnił, iż właściciele gruntu wycenianego obecnie na około 28 mln zł zamierzają sprzedać go pod inwestycje. Radni Gdyni mimo protestów mieszkańców uchwalili też dla tego obszaru plan zagospodarowania, dopuszczający budowę osiedla mieszkaniowego z widokiem na morze.

Mimo to transakcja sprzedaży gruntu sopockiej spółce Beijing S.A. sfinalizowana została dopiero w tym roku. Co ciekawe, na czele tego podmiotu stoi specjalista, współodpowiedzialny do niedawna za zabudowę w Gdyni Mola Rybackiego w Śródmieściu, gdzie powstaje ekskluzywne osiedle mieszkaniowe z sąsiadującą z nim mariną.