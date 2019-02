Paweł Tomczyk mógł trafić do Arki Gdynia. Zadecydowała... reakcja kibiców

Lech Poznań: Paweł Tomczyk w dalszym ciągu dostępny do wypożyczenia

Pierwszy wybór padł na Arkę Gdynia. Paweł Tomczyk był już właściwie przekonany do wyjazdu, strony dogadane w szczegółach, ale do transakcji i tak nie doszło. Według portalu arkowcy.pl - z uwagi na reakcję kibiców żółto-niebieskich. Tym nie spodobała się bowiem informacja o minimalnej liczbie minut, którą napastnik miałby rozegrać, a która do sieci przewinęła się tuż przed złożeniem podpisów.

W poniedziałek Paweł Tomczyk wraz z innymi piłkarzami "Kolejorza" został zaprezentowany poznańskiej publiczności. Nie jest jednak powiedziane, że będzie dla niej grać również w pozostałych meczach fazy zasadniczej i finałowej. Lech nadal myśli o jego wypożyczeniu do innego klubu Lotto Ekstraklasy, w którym grałby regularnie. Trwają rozmowy z Piastem Gliwice i Miedzią Legnica.