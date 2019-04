Pasażerski statek Disneya zacumuje gdyńskim porcie

To pierwszy raz kiedy Polska znalazła się na trasie amerykańskiego, bajkowego wycieczkowca. Na trasie 11-dniowego rejsu z Dover do Kopenhagi, Gdynia będzie czwartym portem, w którym zacumuje. Oprócz wymienionych miast, statek przybije również do portu w Sztokholmie, Talinnie, St. Petersburgu, Rostocku i Amsterdamie.

Jak możemy przeczytać na stronie polskiego touroperatora:

- Disney Magic stworzony został by przypomnieć blask i piękno złotej ery podróży oceanicznych. W wyniku skrupulatnej budowy i wyczerpujących testów powstała jednostka łącząca siłę, prędkość i piękną formę. Dziś ten solidny statek zapewnia pasażerom optymalną wygodę, bezpieczeństwo i, co najważniejsze, jest przyjazny dla rodzin.

Statek swój dziewiczy rejs odbył w 1998 roku, a w 2013 przeszedł gruntowny remont. Dobudowano wówczas dwie nowe zjeżdżalnie na górnym pokładzie i całkowicie odnowiono prawie wszystkie restauracje i bary. Ponadto zmieniono wystrój holu głównego oraz teatru.