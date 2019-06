Owczarek wracał cztery miesiące do swojego domu

Zajęło mu to aż cztery miesiące, jednak był wyjątkowo zdeterminowany i udowodnił prawdziwe przywiązanie do człowieka. Zwierzę odnaleźli ostatecznie pracownicy Ciapkowa i wróciło ono do miejsca, w którym się wychowało. Czyli do swojego prawdziwego domu, w którym już teraz pozostanie.

Caley to podopieczny hodowli owczarków staroniemieckich “Of Stargazer”, liczącej obecnie jedenaście czworonogów rodziny Ewy i Marcina. Hodowcom, po skrupulatnej selekcji, udało się znaleźć mu jakiś czas temu rodzinę w innej części Polski.

- Caley był u nas dość długo. Naszych psów nie sprzedajemy każdemu - mówią w rozmowie z nami Ewa i Marcin, właściciele hodowli. - Najważniejsze jest dla nas pierwsze wrażenie oraz wnikliwa rozmowa z przyszłymi opiekunami.

Była już, nowa rodzina Caleya przyjechała do Gdyni. Zobaczyli go, poznali się i wyszli razem na spacer. Jednak pies bardzo przywiązał się do swoich dawnych hodowców.