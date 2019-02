Otwarcie Biblioteki Śródmieście! Mieszkańcy zyskali nowoczesny obiekt

Nowy obiekt mierzy przeszło 345 mkw i został podzielony na różne strefy w zależności od ich przeznaczenia. Znajdziemy tutaj przestrzeń ciszy, spotkań, plac zabaw, a także kącik muzyczny wyposażony między innymi w płyty winylowe. Całkowity koszt tej inwestycji to około 3 mln zł.

- Chcieliśmy, aby to miejsce było dla ludzi, a inspiracją był dla nas czytelnik. Chodziło nam o tym, aby stworzyć przestrzeń, gdzie można się spotykać, a także robić po prostu fajne rzeczy. Dlatego jesteśmy otwarci na to, żeby to czytelnicy zgłaszali propozycje zajęć, które będą się tutaj później odbywać - powiedziała Natalia Gromow, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Twórcy obiektu zaznaczają, że nie ma tu klasycznej lady bibliotecznej. Wszystko po to, aby zmniejszyć dystans i stworzyć przestrzeń do rozmowy. Ponadto w bibliotece zostały zorganizowane stanowiska mobilne i tzw. self - check. Po zeskanowaniu naszej Karty do Kultury będziemy mogli samodzielnie sprawdzić stan konta czy złożyć zamówienie.

Prawdziwą gratką jest Memory Lab, czyli miejsce, gdzie będziemy mogli przegrać stare kasety vhs na nośniki cyfrowe. Z kolei najmłodsi czytelnicy znajdą tutaj kolorowy plac zabaw, a nieco starsi szereg gier planszowych. Dyrekcja zapowiedziała regularną organizację spotkań autorskich, warsztatów edukacyjnych i projektów kulturalnych.

- Biblioteki stają się miejscem spotkania i integracji, a także przestrzenią bycia razem w obszarze, który objęty jest kulturą w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Dzisiaj taką przestrzeń wspólnie otwieramy - powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Nowym rozwiązaniem jest też książkomat funkcjonujący na wzór popularnych paczkomatów. To specjalne urządzenie, które zostało zlokalizowane od strony ul. Starowiejskiej. Książkomat umożliwia zwrot i wypożyczenie lektur poza czasem pracy biblioteki.

Podczas dzisiejszego wydarzenia zapowiedziano także kolejne otwarcia. Już w marcu ruszy Biblioteka Wiedzy dla miłośników literatury popularnonaukowej. Nowa przestrzeń biblioteczna zostanie oddana także w Przystani Sąsiedzkiej w Gdyni Chyloni.