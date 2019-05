Osiedle Viridis w Gdyni Karwinach ma szansę na prestiżowy tytuł Budowy Roku za 2018 rok ZDJĘCIA

Konkurs ten organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Budownictwa. Jest to już jego 29. edycja. Zgłaszać do konkursu można było inwestycje, zakończone nie później, niż w pierwszym kwartale 2019 roku.Ocenie jury podlegała będzie m.in. jakość robót, czas ich realizacji i rozwiązania, służące ochronie środowiska.

Osiedle Viridis powstało koło granicy Karwin i Dąbrowy i tuż przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zbudowano w tym miejscu czterokondygnacyjne budynki wraz z towarzyszącą im małą architekturą, placem zabaw dla dzieci i innymi obiektami, służącymi rekreacji.

Jest to nie pierwszy raz, kiedy zrealizowana w Trójmieście inwestycja ma szansę na ogólnopolską nagrodę Budowa Roku. Warto przypomnieć, że za 2017 rok w kategorii osiedli mieszkaniowych i budynków mieszkalnych o wartości do 25 milionów złotych główny laur trafił do gdańskiego osiedla Solvo przy ul. Krynickiej, zbudowanego przez sopockiego dewelopera EKOLAN S.A.