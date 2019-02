Osiedle Gdyńskie przy ulicy Australijskiej w Gdyni. Deweloper pochwalił się wyglądem kolejnego budynku [zdjęcia]

Ma on dwa piętra, południowe balkony z widokiem na zieleń, podziemną halę garażową i windy w dwóch z trzech klatek schodowych. W jego sąsiedztwie postanowiono urządzić przestrzeń, służącą mieszkańcom do odpoczynku, m.in. plac zabaw dla dzieci, wyposażony w ściankę wspinaczkową. Miłośnicy przejażdżek rowerem, którzy wprowadzą się w to miejsce na Oksywie, będą mogli korzystać ze stojaków rowerowych, a nawet ze stacji naprawy rowerów.