Osiedle Cis – miejskie życie Gdyni na wyciągnięcie ręki

Mieszkanie w miejscu, które otacza w pełni wykształcona tkanka miejska, to wybór wygodnego, miejskiego stylu życia. Charakteryzuje go bliskość tego, co ważne na co dzień – placówek edukacyjnych, punktów usługowych czy sprawnego transportu.

Mieszkańcy osiedla zlokalizowanego w sercu dzielnicy Cisowa znajdą pod domem liczne punkty handlowe: piekarnię, warzywniak, sklep mięsny, bank czy pocztę. Dzieci będą mogli natomiast zapisać do pobliskich żłobków, przedszkoli i szkół, a bliskość peronu SKM pozwoli ich starszym latoroślom na samodzielne odbywanie podróży po Trójmieście szybko i sprawnie. Spacer lub wycieczka rowerowa do pobliskiego lasu w gronie najbliższych będzie doskonałym sposobem relaksu po aktywnym tygodniu.

Całe Trójmiasto w zasięgu ręki dzięki SKM

Zaledwie 9 minut spaceru – tylko tyle dzielić będzie mieszkańców osiedla od najbliższej stacji SKM. Dzięki połączeniom kolejowym o wysokiej częstotliwości wygodnie dotrą oni do centrum Gdyni - w kilkanaście minut można znaleźć się w Śródmieściu i zrobić zakupy na pełnej sklepów ulicy Świętojańskiej, wybrać najświeższe produkty w legendarnej Hali Targowej czy spotkać się ze znajomymi w jednym z popularnych pubów i restauracji.

W zasięgu ręki będą też Sopot czy Gdańsk, znajdujące się na trasie Szybkiej Kolei Miejskiej. Ponadto dwa węzły autobusowe i trolejbusowe w sąsiedztwie osiedla Cis zagwarantują sprawne dojazdy do rozmaitych zakątków dzielnicy i Trójmiasta, a szybki wyjazd na obwodnicę pozwoli korzystać z uroków wypadów za miasto.

Infrastruktura miasta

Niewątpliwą zaletą osiedla jest w pełni rozwinięta infrastruktura miejska, która je otacza. Sklepy, usługi, dwa zespoły szkół i okolone zielenią przedszkole - to wszystko zlokalizowane jest zaledwie kilka kroków od terenu inwestycji.

Dzięki położeniu obok Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przyroda zawsze będzie na wyciągnięcie ręki. Osiedle Cis to przestrzeń stworzona w harmonii z naturą: projekt opracowany z dbałością o ekologiczne rozwiązania powstał z myślą o zrównoważonym, spokojnym trybie życia, w którym na wszystko znajdzie się miejsce.

Jakość i wygoda

W ramach inwestycji Cis powstanie budynek o nowoczesnej architekturze w dzielnicy Gdynia-Cisowa, a w nim 148 mieszkań o metrażach od 29 do 101 mkw. i zróżnicowanych układach.

Osiedle Cis charakteryzować będzie wysoka jakość wykonania i rozwiązania przyjazne osobom w każdym wieku: cichobieżne windy, hala garażowa, komórki lokatorskie czy monitoring. Budynek przystosowany będzie także dla osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.

Czysta biel prostych brył uzupełniona o charakterystyczne kształty balkonów i tarasów skrywać będzie w sobie wnętrze nastawione na funkcjonalność oraz komfort.

Otoczenie osiedla zaprojektowane zostanie tak, by każdy jego element dawał wytchnienie i relaks. Budynek posiadać będzie patio z prywatną, bezpieczną przestrzenią dla mieszkańców, o którą trudno w miejskiej zabudowie, a także plac zabaw dla najmłodszych, drewniane ławki w cieniu drzew i liczne stojaki rowerowe.

Zapraszamy na stronę zapowiedzi inwestycji: Mieszkanie w miejscu, które otacza w pełni wykształcona tkanka miejska, to wybór wygodnego, miejskiego stylu życia. Charakteryzuje go bliskość tego, co ważne na co dzień – placówek edukacyjnych, punktów usługowych czy sprawnego transportu.

Mieszkańcy osiedla zlokalizowanego w sercu dzielnicy Cisowa znajdą pod domem liczne punkty handlowe: piekarnię, warzywniak, sklep mięsny, bank czy pocztę. Dzieci będą mogli natomiast zapisać do pobliskich żłobków, przedszkoli i szkół, a bliskość peronu SKM pozwoli ich starszym latoroślom na samodzielne odbywanie podróży po Trójmieście szybko i sprawnie. Spacer lub wycieczka rowerowa do pobliskiego lasu w gronie najbliższych będzie doskonałym sposobem relaksu po aktywnym tygodniu.

Całe Trójmiasto w zasięgu ręki dzięki SKM

Zaledwie 9 minut spaceru – tylko tyle dzielić będzie mieszkańców osiedla od najbliższej stacji SKM. Dzięki połączeniom kolejowym o wysokiej częstotliwości wygodnie dotrą oni do centrum Gdyni - w kilkanaście minut można znaleźć się w Śródmieściu i zrobić zakupy na pełnej sklepów ulicy Świętojańskiej, wybrać najświeższe produkty w legendarnej Hali Targowej czy spotkać się ze znajomymi w jednym z popularnych pubów i restauracji.

W zasięgu ręki będą też Sopot czy Gdańsk, znajdujące się na trasie Szybkiej Kolei Miejskiej. Ponadto dwa węzły autobusowe i trolejbusowe w sąsiedztwie osiedla Cis zagwarantują sprawne dojazdy do rozmaitych zakątków dzielnicy i Trójmiasta, a szybki wyjazd na obwodnicę pozwoli korzystać z uroków wypadów za miasto.

Infrastruktura miasta

Niewątpliwą zaletą osiedla jest w pełni rozwinięta infrastruktura miejska, która je otacza. Sklepy, usługi, dwa zespoły szkół i okolone zielenią przedszkole - to wszystko zlokalizowane jest zaledwie kilka kroków od terenu inwestycji.

Dzięki położeniu obok Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przyroda zawsze będzie na wyciągnięcie ręki. Osiedle Cis to przestrzeń stworzona w harmonii z naturą: projekt opracowany z dbałością o ekologiczne rozwiązania powstał z myślą o zrównoważonym, spokojnym trybie życia, w którym na wszystko znajdzie się miejsce.

Jakość i wygoda

W ramach inwestycji Cis powstanie budynek o nowoczesnej architekturze w dzielnicy Gdynia-Cisowa, a w nim 148 mieszkań o metrażach od 29 do 101 mkw. i zróżnicowanych układach.

Osiedle Cis charakteryzować będzie wysoka jakość wykonania i rozwiązania przyjazne osobom w każdym wieku: cichobieżne windy, hala garażowa, komórki lokatorskie czy monitoring. Budynek przystosowany będzie także dla osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.

Czysta biel prostych brył uzupełniona o charakterystyczne kształty balkonów i tarasów skrywać będzie w sobie wnętrze nastawione na funkcjonalność oraz komfort.

Otoczenie osiedla zaprojektowane zostanie tak, by każdy jego element dawał wytchnienie i relaks. Budynek posiadać będzie patio z prywatną, bezpieczną przestrzenią dla mieszkańców, o którą trudno w miejskiej zabudowie, a także plac zabaw dla najmłodszych, drewniane ławki w cieniu drzew i liczne stojaki rowerowe.

Zapraszamy na stronę zapowiedzi inwestycji: https://www.eurostyl.com.pl/osiedlecis/