Ogłoszenie dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osiek w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu […] osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz., 2081) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 4 lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osiek w godzinach od 7.00 do 15.00 do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek w godzinach od 7.00 do 15.00. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, w terminie wyłożenia oraz do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osiek.