Oficjalnie: Jacek Zieliński poprowadzi zespół Arki Gdynia!

Umowa zostanie przedłużona, gdy spełni się jeden, poważny warunek. A mianowicie to, czy doświadczony szkoleniowiec utrzyma Arkę Gdynia na poziomie ekstraklasy. W piątek 58-latek przyleciał do Gdyni i dopiął formalności, podpisując umowę.

W ostatnim czasie Jacek Zieliński pracował w Bruk-Becie Termalice Nieciecza. Niestety, nie zdołał utrzymać drużyny w Lotto Ekstraklasie. Czy w Arce pójdzie mu lepiej? Na to na pewno mocno liczą kibice.

Pracę trenerską Zieliński rozpoczął w latach 1993-94 z czwartoligowymi rezerwami Siarki Tarnobrzeg. Następnie prowadził pierwszy zespół Siarki Tarnobrzeg (awans do 2 ligi w 1999 roku), Koronę Kielce, Tłoki Gorzyce oraz GKS Bełchatów. Kolejnym jego klubem był Górnik Łęczna. Awansował z nim do ekstraklasy w 2003 roku. Został trenerem roku 2003 tygodnika "Piłka Nożna".

Po odejściu z Łęcznej przejął stery w Piaście Gliwice (2004-2006). Następnie prowadził Odrę Wodzisław Śląski (2006-2007). Pod koniec czerwca 2007 objął stanowisko trenera w Dyskobolii Grodzisk Wlkp. W rundzie jesiennej zajął z tym zespołem 4. miejsce w Orange Ekstraklasie i awansował do ćwierćfinałów Pucharu Polski i Pucharu Ekstraklasy. W Pucharze UEFA Dyskobolia, pod wodzą Zielińskiego, awansowała do pierwszej rundy, eliminujące Araz Imiszli oraz Toboł Kostanaj.

W czerwcu 2009 roku został trenerem Lecha Poznań. Pracę rozpoczął od zdobycia 25 lipca 2009 Superpucharu Polski po wygranej z Wisłą w rzutach karnych. Pierwszy sezon w Lechu zakończyło zdobycie po 17 latach mistrzostwa Polski.

W marcu 2011 wrócił na stanowisko trenera Polonii Warszawa, gdzie pracował do marca 2012. We wrześniu 2012 roku został trenerem Ruchu Chorzów i pracował tam do września 2013. W kwietniu 2015 roku przeniósł się natomiast do Cracovii i pracował tam do czerwca 2017 roku. Z "Pasami" w sezonie 2015/16 zajął 4. miejsce i awansował do europejskich pucharów.

Od lutego do września 2018 pracował w Bruk-Becie Termalice Nieciecza.

Przed Jackiem Zielińskim bardzo trudne zadanie. Będzie musiał ratować klub przed spadkiem z Lotto Ekstraklasy. Co prawda żółto-niebiescy mają obecnie punkt przewagi nad strefą spadkową, ale ich gra nie napawa optymizmem. Zespół z Gdyni ostatni mecz wygrał 26 listopada ubiegłego roku, kiedy to ograł u siebie Wisłę Kraków 4:1.

W ostatniej kolejce natomiast, pod wodzę trenera tymczasowego, Grzegorza Witta, piłkarze Arki Gdynia zremisowali 3:3 z Pogonią w Szczecinie. Teraz z kolei przed nimi arcyważna batalia z Miedzią Legnica w Gdyni (sobota, 13 kwietnia, godz. 18).