Od jesieni polecimy tanimi liniami z Gdańska do Odessy i Düsseldorfu

Loty do trzeciego największego miasta Ukrainy odbywać się będą we wtorki i soboty od 29 października 2019 r. Podróż potrwa 2 godz. i 10 min. Wylot z Gdańska zaplanowano na godz. 17.00. Natomiast podróż powrotna z Odessy rozpocznie się o godz. 20.45.

– Myślę, że kierunek do Odessy będzie bardzo dobrym połączeniem, nie tylko dla latających do Gdańska obywateli Ukrainy, ale również dla mieszkańców naszego regionu, którzy chętnie odwiedzą te atrakcyjne pod względem turystycznym miasto - podkreśla Tomasz Kloskowski, prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Bilety do Odessy można dostać już za ok. 150 zł w jedną stronę.

Düsseldorf to z kolei gdański debiut linii Eurowings. Pierwszy lot na tej trasie odbędzie się 27 października 2019 r. Połączenie będzie realizowane w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Ceny biletów w jedną stronę zaczynają się od 129 zł.Z Gdańska wylot zaplanowano o godz. 14.30, a w Düsseldorfie wylądujemy o godz. 16.10. Podróż powrotna rozpocznie się w Niemczech o godz. 12.20. Samolot wyląduje na gdańskim lotnisku po półtorej godziny.

- Połączenie z Düsseldorfem jest pierwszym, który niemiecka linia lotnicza Eurowings będzie realizowała z i do Gdańska. Firma należy do grupy Lufthansa. Oferta lotów do Düsseldorfu powiększa do dziesięciu liczbę portów przesiadkowych, do których będzie można polecieć ze stolicy Pomorza – dodaje prezes Kloskowski.