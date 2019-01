Obwodnica Trójmiasta sparaliżowana po zderzeniu samochodów. Rano dwa karambole w obydwu kierunkach. Po południu kolejne wypadki [zdjęcia]

Wypadek na obwodnicy Trójmiasta [13.11.2018]. Zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Korki w stronę Gdyni

Do wypadku doszło we wtorek, 13.11.2018 r., ok. godz. 12.30 na obwodnicy Trójmiasta. Za Matarnią, na pasie w stronę Gdyni zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu cały czas pracują służby. Tworzą się ogromne korki.