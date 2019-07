Obchody 90-lecia Arki Gdynia oficjalnie rozpoczęte

Bieg Arkowca, tradycyjne międzypokoleniowe spotkanie na “Górce”, prezentacja drużyny czy wybór jedenastki 90-lecia – to część atrakcji, które przygotował dla fanów gdyński klub w związku z trwającym jubileuszem.

To wszystko rozpocznie się już w niedzielę 7 lipca na Skwerze Arki Gdynia, gdzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Kibiców Gdyńskiej Arki o godzinie 16, władze klubu zainaugurują wydarzenie. Tego samego dnia spod pomnika gdyńskich rybek wystartuje Bieg Arkowca, 500 biegaczy o godzinie 18 zmierzy się na symbolicznej trasie 1929 metrów. Finiszować będą przy ulicy Ejsmonda. Na legendarnej “Górce” - miejscu, gdzie wychowały się całe pokolenia kibiców żółto-niebieskich, o godzinie 19 29, jak co roku spotkają się kibice Arki. Całe to wydarzenie połączone zostanie z prezentacją kadry drużyny na nadchodzący sezon. Około godziny 20 planowany jest początek głównej części pikniku, na specjalną scenę zostaną zaproszeni byli zawodnicy Arki, w tym Ci, którzy są nominowani do jedenastki 90-lecia. - Historia Arki to tylko 3 lata mniej niż historia Gdyni - mówił Wojciech Pertkiewicz, prezes klubu. - Cieszę się, że możemy obchodzić ten jubileusz w Ekstraklasie. Jesteśmy teraz w najlepszym dla klubu okresie w historii. Kulminację obchodów planujemy na dzień 7 lipca.

Prezes Pertkiewicz, na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, skomentował również obecną sytuację kadrową. - Na ten moment pozyskaliśmy 3 zawodników: Azera Busuladzica, Santiego Samanesa i Kamila Antonika - zaznaczał. - Pracujemy nad następnymi transferami. Kolejny zawodnik wylądował już w Gdyni. Przeszedł pierwsze badania lekarskie. Jesteśmy na dobrej drodze, by go pozyskać, choć na razie nie mogę zdradzić nazwiska. Po tym transferze pozostaną nam do uzupełnienia jeszcze dwie pozycje. Klub planuje także przedłużyć umowy z Maciejem Jankowskim oraz Marcusem Da Silvą. - Rozmowy trwają i myślę, że zostaną sfinalizowane. Z Maćkiem jesteśmy już bardzo blisko porozumienia. Marcus także najprawdopodobniej zostanie z nami, to osoba, która przy 90-leciu jest kluczową postacią, która spędziła w klubie wiele lat i jest nieodłączną częścią Arki Gdynia. Rafał Klajnert, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu zapowiedział plan wejścia w stulecie Arki z nowymi sukcesami. Pomóc temu mają wspólne rozmowy miasta z prezesem i właścicielami klubu. - Chcemy wspólnie wyznaczyć sobie nowe cele - podkreślał. - Obecny jubileusz skłania nas do refleksji. Przez ostatnie lata przeżyliśmy tu wiele wspaniałych momentów. Gdynia od początku wspiera Arkę i będziemy tę współpracę kontynuować. Chcielibyśmy też podjąć się rozmów o tym, jak będziemy wyglądać jako miasto i klub za 10 lat.

We wtorek 2 lipca rozpoczyna się głosowanie na najlepszą jedenastkę 90-lecia Arki Gdynia. Nominowanych zostało 41 zawodników. Legendarna drużyna zostanie wybrana w formacji 4-4-2 plus bramkarz. Głosowanie potrwa do 5 sierpnia, a prezentacja drużyny nastąpi podczas meczu z Lechem Poznań. - Jest z czego wybierać, bardzo dużo wspaniałych piłkarzy reprezentowało Arkę - stwierdził Janusz Kupcewicz, który 10 lat temu został wybrany zawodnikiem 80-lecia. - Dla mnie to czysta zabawa. Niektórzy z tych zawodników do dziś mieszkają w Gdyni i chodzą na mecze obecnej drużyny. Jedenastka Janusza Kupcewicza prezentuje się następująco: Pavels Steinbors – Jacek Pietrzykowski - Zbigniew Bieliński - Krzysztof Sobieraj - Czesław Boguszewicz – Marcus Da Silva – Andrzej Dybicz – Dariusz Ulanowski – Luka Zarandia - Stanisław Gadecki – Tomasz Korynt (Grzegorz Niciński).

polecane: FLESZ: Nowy sezon ekstraklasy. Kiedy startuje liga?