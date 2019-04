Nowy Ośrodek Leczenia Chorób Naczyniowych w Gdyni już otwarty! W planie nawet 2000 zabiegów rocznie!

W szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni właśnie oddano do użytku nowoczesny oddział chirurgii naczyniowej. Specjaliści podkreślają, że jest to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, a także działanie zmierzające do zwiększenia dostępności leczenia w regionie.

Przemyslaw Swiderski