Nowe łóżka trafiły do gdyńskiego szpitala. To dar Fundacji im. Św. Patryka

Oddział Onkologii Klinicznej w redłowskim Szpitalu Morskim otrzymał dziś niezwykły prezent. Z samego rana do placówki medycznej przyjechał transport kilkunastu nowych łóżek. Jest to inicjatywa Fundacji im. Św. Patryka, która sfinansowała zakup. Łóżka jeszcze dziś zostaną przygotowane do użycia.

- Na Oddziale Onkologii Klinicznej w Gdyni przebywają pacjenci onkologiczni, którzy w trakcie leczenia wymagają całodobowej, często długoterminowej opieki medycznej. Rocznie na 20-łóżkowym oddziale leczy się około 6000 pacjentów - informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Szpitali Pomorskich.

Wspomniany oddział został wyremontowany w ubiegłym roku.

Fundacja im. Św. Patryka (FISP) od wielu lat działa charytatywnie w Polsce i wspiera zarówno placówki służby zdrowia, jak i potrzebujących.