Nowa firma w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni chce wprowadzić na rynek najzdrowszą herbatę na świecie

Kombucha, o której w naszym kraju mało kto jeszcze słyszał, dość popularna stała się już wśród amatorów zdrowej żywności w Stanach Zjednoczonych. To dlatego, że przypisuje się jej mnóstwo pożądanych właściwości. A nie są to tylko przypuszczenia, tylko tezy te zostały poparte badaniami na liniach komórkowych i zwierzętach.

Spożywanie napoju z kombuchy powoduje u myszy obniżenie poziomu cukru we krwi. Ma ona też pozytywny wpływ na florę bakteryjną jelit. Dlatego też jej upowszechnieniem na polskim rynku zainteresowała się nowa firma z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, czyli Better Industry. Czynione są już ku temu poważne przymiarki.

- Od dłuższego czasu interesowałem się kombuchą i obserwowałem rynek - mówi Mariusz Jakubowski z Better Industry. - Prowadząc badania zrozumiałem, że to nie tylko nauka, ale i spore możliwości biznesowe. Wtedy zgłosiłem się do konkursu Gdyński Biznesplan z projektem o nazwie Fairmental, który zakładał produkcję kombuchy na niewielką skalę. Dzięki możliwościom, jakie daje Pomorski Park Naukowo Technologicznym, a przede wszystkim tutejsze laboratorium, okazało się, że rozwiązania technologiczne można wdrożyć również na szersza skalę. Innymi słowy, to tutaj ma powstać uniwersalna receptura z kombuchy, którą będzie można dzielić się z firmami, działającymi na rynku napojów. Chcemy także namnażać kultury starterowe w bezpiecznych warunkach i dzielić się nimi z odbiorcami prywatnymi. Dzięki temu każdy pasjonat będzie mógł wytwarzać kombuchę w swoim domu.

Ten lekko musujący napój o słodko-kwaśnym smaku powstaje w procesie fermentacji z tzw. „japońskiego grzybka”, wyglądem przypominającego meduzę. W rzeczywistości są to bakterie i drożdże, żyjące w symbiozie. Napój zazwyczaj zawiera niewielką ilość alkoholu, do dwóch procent, dlatego nie jest polecany dzieciom i kobietom w ciąży.

- Kombucha jest trochę jak piwa belgijskie - śmieje się Mariusz Jakubowski. - Czyli nie wiadomo, co wyjdzie, jaka będzie w smaku, czy to będzie proces powtarzalny na skalę przemysłową i ile będzie miała alkoholu. W założeniu kombucha powinna być napojem bezalkoholowym. Podróżując i dzieląc się swoim doświadczeniem zrozumiałem, że potrzebne są rozwiązania technologiczne, pozwalające na produkcję tego napoju na skalę przemysłową. Są firmy, jak Humm Kombucha z Kalifornii, która opracowała swoje specjalne rozwiązania. Jej przedstawiciele oznajmili jednak, że tylko trzy procent firm na tym rynku jest sobie w stanie na taką produkcję pozwolić. Pomyślałem, że pora na podniesienie sobie poprzeczki i stworzenie rozwiązania, które będziemy w stanie wykorzystać na polskim i europejskim rynku, które jednocześnie będzie tańsze w zastosowaniu.

Prace laboratoryjne dopiero się rozpoczęły. Zanim idealna receptura na napój z kombuchy, powstanie w zaciszu gdyńskiego laboratorium i zrewolucjonizuje rynek napojów rzemieślniczych, młodzi przedsiębiorcy z Better Industry już badają go za pomocą pierwszej, wyprodukowanej przez siebie partii napojów gazowanych.

- Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania na rynek Naturalnie Gazowanej Lemoniady, która również powstaje w specjalnym procesie fermentacji - mówi Mariusz Jakubowski. - Chcemy sprawdzić, jak funkcjonuje rynek produktów fermentowanych i rzemieślniczych. Proces opracowany na mikroskalę zadziałał także w dużych zbiornikach. Już teraz wiemy, że napój jest naprawdę smaczny. Produkt będzie dostępny pod marką Nielegalna w najlepszych trójmiejskich lokalach, chociaż zainteresowanie jest tak duże, że zapytania wysyłają właściciele i menadżerowie także spoza Trójmiasta.