Norwegian Getaway ponownie w Gdyni. Piękny wycieczkowiec zachwycił i zrobił furorę ZDJĘCIA

Ogromny statek, który zabiera na pokład ponad sześć tysięcy pasażerów i załogi, po zacumowaniu nieopodal zabytkowego Dworca Morskiego i Muzeum Emigracji stał się wdzięcznym obiektem do pamiątkowych zdjęć. Wykonywali je nie tylko gdynianie, ale również liczni turyści, w tym z Małopolski, Wielkopolski i Mazowsza.

Norwegian Getaway , zbudowany w 2014 roku w Niemczech, w Gdyni po raz pierwszy pojawił się w 2017 roku. W tym sezonie letnim zobaczyć będzie go można jeszcze raz. Kolejna i ostatnia już, przynajmniej w 2019 roku, wizyta kolosa zaplanowana jest na 20 sierpnia.

Charakterystyczny statek z zachwycającym, kolorowym kadłubem, należy do największych i najbardziej luksusowych wycieczkowców na świecie. Na jego pokładzie pasażerowie korzystają z licznych restauracji i pubów, do ich dyspozycji pozostaje ponadto kompleks SPA i basen, siłownia, boiska, kort tenisowy, teatr i kino, a nawet park linowy i ścianka wspinaczkowa.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia wysłał na przywitanie wycieczkowca stylizowanego na statek piracki Galeona. Na pokładzie można było posłuchać na żywo szantowych klasyków. Były też ciekawe konkursy, prowadzone przez animatorów przebranych za maskotki wiewiórki i pirata. Uczestnicy rejsu zakwalifikowali się do niego m.in. na skutek konkursów, w tym na naszej stronie gdynia.naszemiasto.pl. Zobaczyć mogli nie tylko zachwycającego wycieczkowca na morzu, ale również plac budowy nowego terminalu promowego na Nabrzeżu Polskim, gdzie coraz wyraźniej widać postępy inwestycji. Wykonawcą prac na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia jest Korporacja Budowlana Doraco.

- W tej chwili na placu budowy kończymy roboty rozbiórkowe - mówi Krzysztof Tomczuk, kierownik kontraktu w oddziale hydrotechnicznym Doraco. - Prowadzimy też już roboty związane z montażem instalacji podziemnych. Przygotowujemy się do tego, co jest najważniejsze, czyli rozpoczęcia robót hydrotechnicznych. Za chwilę będziemy pogrążali ścianki nabrzeża. Mamy też już wykonane fundamentowanie pod oba obiekty kubaturowe. W tej chwili prowadzimy też już roboty konstrukcyjne, związane z budynkiem terminala. Już w tej chwili on rośnie. Pale mamy wykonane, wylewamy ławy betonowe. Także w najbliższych dniach zaczniemy widzieć wyrastający z ziemi budynek.