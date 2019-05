Noc Muzeów w Gdyni za nami, na odwiedzających czekały wspaniałe atrakcje ZDJĘCIA

Długie kolejki ustawiły się też pod Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie do zwiedzania przygotowana była zarówno wystawa stała muzeum, jak i plenerowa ekspozycja broni i uzbrojenia morskiego. Na tę okazję podświetlone zostały niektóre eksponaty. Dla głodnych wrażeń odwiedzających pogotowana czekała żołnierska grochówka, serwowana z historycznej kuchni polowej.

Zabawa poprzez edukację, Muzeum Miasta Gdyni wyszło poza mury swojego budynku i przygotowało dla gości „Nocne podchody”, czyli grę muzealno-plenerowa ze strefą edukacyjną „MAPOWANIE” - W tym roku skupiamy się na legendach gdyńskich. Przygotowaliśmy zabawę, dzięki której poznamy kilka najważniejszych legend związanych z Gdynią - komentują organizatorzy. - W całym muzeum przedstawiliśmy kilka sytuacji, tak aby zwiedzający dowiedzieli się z nich szczegółów dotyczących gdyńskich legend. Na samym końcu goście muszą wykonać kluczowe zadanie, czyli odbić fragment mapy na torbie, by udać się do pewnego historycznego miejsca w Gdyni. Zaangażowaliśmy aktorów, którzy opowiadają gościom historie. Każdy z nich przekazuje nam zagadkę według swojej interpretacji.

Na specjalne atrakcje mogli liczyć odwiedzający Muzeum Emigracji. Mieszcząca się w dawnym budynku Dworca Morskiego placówka wspólne z Muzeum Śląskim sięgnęła do niezwykłej historii rozwoju miasta w oparciu o kolejowe połączenie ze Śląskiem. - Przeładunek, transport, wyładunek i w dalszą drogę - praca na pełnych obrotach przeplatała się z codziennym życiem górników i pracowników portowych, którzy choć na przeciwległych krańcach Polski, w podobny sposób spędzali czas walny, poznawali się, bawili, kochali, zakładali rodziny - mówili nam przedstawiciele Muzeum Emigracji.

Furorę, jak co roku, robił ORP Błyskawica, do którego ustawiały się długie kolejki. Nie żałowali Ci, którzy musieli trochę poczekać, aby wejść na statek – po zachodzie słońca niszczyciel został przepięknie rozświetlony. To nie jedyny statek, który można było odwiedzić, Biała Fregata, czyli Dar Pomorza również otworzył swój pokład dla turystów.