Na terenie prywatnej działki na gdyńskiej Dąbrowie funkcjonariusze Straży Miejskiej odkryli nielegalną wycinkę drzew.

Wezwany właściciel gruntu, na którym odbyła się wycinka, przyznał, że zlecił dwóm mężczyznom wycięcie samosiejki. Przy okazji ścięto także sosnę zwyczajną oraz brzozy brodawkowate o obwodzie od 80 do 100cm.Właściciel ziemi twierdził, że na wycinane drzewa nie jest wymagana zgoda, gdyż ich obwody nie przekracza norm. Strażnicy, mając wątpliwości, wezwali podinspektora z Wydziału Środowiska Referatu Zieleni UM w Gdyni, który potwierdził opinię funkcjonariuszy.W przypadku tych gatunków drzew obwód na wysokości 5 cm od gruntu nie może przekraczać 50 cm. W wypadku ściętych drzew był on dużo większy. Zostały one dokładnie wymierzone, sporządzono również dokumentację fotograficzną oraz protokół oględzin.Sprawę przejął ww. referat, który wszczął teraz postępowanie administracyjne. Za wycinkę drzew bez zezwolenia grożą wysokie kary administracyjne.