Nie tylko Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Fascynujący świat zagadek kryminalnych

Prosty dylemat, przed którym staje prawie każdy rodzic - co podsunąć dziecku, by samo zechciało czytać. Ciekawą książkę! Najlepiej taką z wartką i wciągającą akcją, intrygą do rozwikłania, ciekawymi i charyzmatycznymi postaciami (na przykład młodych detektywów) i gotowe. Pomocna może okazać się też ekranizacja.

Młodzi detektywi

„Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” to seria, która od wielu lat cieszy się uznaniem młodych czytelników. Dwoje uczniów wpada na pomysł założenia biura detektywistycznego. Martin Widmark opisuje ich przygody w ponad 20 tomach serii. Lasse i Maja zbierają dowody, szukają podejrzanych, prowadzą obserwacje, a z ich pomocy korzystają nie tylko mieszkańcy miasteczka Valleby, ale również komisarz miejscowej policji.

Zobacz również: Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica. Tak to się zaczęło [FILM]

Na ekranach kin możecie teraz oglądać film „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. Dowiecie się, jak zaczęła się współpraca dwójki szwedzkich detektywów. Energiczna i przebojowa dziewczynka jest zupełnym przeciwieństwem nieśmiałego chłopca, ale chęć rozwikłania zagadki sprawia, że razem zaczną działać, a efektem będzie wieloletnia przyjaźń. Przed rozpoczęciem ważnego konkursu, w szkole w Valleby, znika cenna nagroda. Czy dzieciom uda się ją odnaleźć? Warto wybrać się do kina, by się o tym przekonać.

Słynni detektywi

Pisząc o słynnych detektywach z książek dla dzieci nie sposób nie wspomnieć o detektywie Blomkviście, którego przygody opisała Astrid Lindgren (Stieg Larsson użył nazwiska tego bohatera, tworząc główną postać swojej serii „Millennium”). Przygody Blomkvista to klasyka dziecięcej literatury kryminalnej. Główny bohater Kalle to nastolatek, który marzy o tym, żeby zostać detektywem i dlatego w nudnym rodzinnym miasteczku stale poszukuje przestępstw, którymi mógłby się zająć.

Wśród kryminalnych książek dla dzieci warto wspomnieć również o serii z sympatycznym detektywem Pozytywką, autorstwa Grzegorza Kasdepke. Książki świetnie nadają się do czytania przed snem, ale także do nauki czytania.

Ikony gatunku

Któż nie zna tego słynnego bohatera - genialnego łowcy kryminalistów i eksperta od zimnej kalkulacji i bezwzględnej logiki? Sherlock Holmes - postać stworzona przez sir Arthura Conana Doyle’a do dziś fascynuje i ma rzesze fanów na całym świecie. Trudno się dziwić, powieści o jego przygodach są genialne.

Kolejną ikoną gatunku jest Herkules Poirot, główny bohater kryminałów Agathy Christie. Poirot urodził się w Belgii, pracował tam jako policyjny śledczy. Po I wojnie światowej przeprowadził się do Anglii i rozpoczął drugą karierę, tym razem przyjmując zlecenia jako prywatny detektyw.