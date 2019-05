Nauczyciele spodziewali się większej pomocy od samorządowców

Decyzja została podjęta przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Blisko 3,5 mln zł to kwota odliczona nauczycielom, którzy wzięli udział w strajku. Zostanie w budżetach placówek oświatowych i ma być przeznaczona na wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, organizowane od maja. Urzędnicy gdyńskiego Ratusza najwyraźniej zapomnieli, że chociaż aktywny protest pedagogów jest zawieszony, to nadal duża część środowiska ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na czele zaleca inne formy sprzeciwu.

- Rekomendujemy włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca - napisał w oświadczeniu ZNP.

W związku z tym część nauczycieli nigdy „zaległych” pieniędzy nie zobaczy. To dlatego, że strajk włoski wyklucza prowadzenie zajęć dodatkowych. Spotkało się to z ich niezadowoleniem.

- Lepszym rozwiązaniem byłby pomysł wrocławski, czyli wypłaty w formie zwiększonych dodatków motywacyjnych - komentuje dla nas Arkadiusz Ordyniec, nauczyciel historii z IX Liceum Ogólnokształcącego. - Środowisko nauczycieli dalej walczy, a protestujący nie będą mogli z tych wynagrodzeń skorzystać. To rozwiązanie bardzo wygodne dla władz miasta. Wprowadzanie takich dodatkowych zajęć za pieniądze strajkujących stoi całkowicie w sprzeczności z protestem nauczycieli.

Pomysł dodatkowych płatnych zajęć jest według rządzących Gdynią szansą na uzupełnienie zaległości.