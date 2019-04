Nauczyciele i nauczycielki z IX LO w Gdyni nagrali film, na którym wyjaśniają, dlaczego strajkują

- Przyszedłem w czwartek wczesnym popołudniem do Dziewiątki żeby po prostu odwiedzić strajkujących nauczycieli. Stwierdziłem, że najlepszą formą wsparcia ich będzie po prostu przyjście do nich i porozmawianie z nimi. - mówi nam Maciej Buszman, jeden z autorów filmu. - Oni potrzebują takiego wsparcia. Na pomysł spotu wpadł mój kolega, polonista uczący w Dziewiątce. Powiedziałem, że mogę przyjść z kamerą następnego dnia rano i możemy taki krótki spot nakręcić. Wojtek napisał tekst, ja nagrałem film, a kolega (tegoroczny maturzysta) nagrał i obrobił dźwięk. Nauczyciele przy każdym nagraniu dodawali coś od siebie, a co najważniejsze - wypowiadali się szczerze.