Narty na Pomorzu zima 2019. Stoki narciarskie na Pomorzu: Trzepowo, Przywidz, Sopot, Wieżyca, Amalka, Szymbark, Kosowo [ceny, godziny]

Do dyspozycji gości w tym sezonie są dwa wyciągi orczykowe o długości 300 m oraz wyciąg szkoleniowy dla początkujących o długości 100 m . Różnica poziomów wynosi ok. 30 m .

Z myślą o snowboardzistach przygotowano snow-park, w którym do dyspozycji zawodników pozostają rampy i wyskocznie, m.in. rail, box, wall ride, beczka czy hopki. Na miejscu jest też wyciąg orczykowy. Miłośnikom sanek wyodrębniono osobny plac, po którym mogą się poruszać – warto wspomnieć, że jest on największy spośród całej trójki. Na samym dole stacji znajduje się restauracja Klakier, w której można napić się czegoś ciepłego oraz zjeść domowy obiad. Obok karczmy umiejscowiony jest plac zabaw dla dzieci. Stok otoczony jest lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Wyciąg otwarty od godziny 9:00 do 21:00 - kasa do godziny 20:45 .

Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo jest największym na Pomorzu Ośrodkiem Narciarskim. Położone na północnym, stoku Wieżycy oferuje nie tylko możliwość uprawiania sportów zimowych ale służy jako miejsce rekreacyjnych wypraw rodzinnych. Ośrodek dysponuje 8 wyciągami narciarskimi, tory do snowtubingu, dwiema wypożyczalniami sprzętu narciarskiego, bogatym zapleczem gastronomicznym.

Stoki są sztucznie naśnieżane i oświetlone po zmroku. Narciarzom służą wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa i snowboardu, ratownicy medyczni. Goście mają do dyspozycji bezpłatny parking. Warunki na stoku można oglądać za pomocą kamer on-line.

Jak dojechać:

Dane GPS:

szerokość GPS - N. 54°14.025'

długość GPS - E.018°06.101'

Samochodem:

Z kierunku Gdańska i Gdyni: drogą krajową nr 20 Gdynia - Kościerzyna, skręt w prawo na drogę powiatową Ostrzyce i Brodnicę Górną, skręt w lewo kierunek Krzeszna)

Z kierunku Lęborka, Sierakowic: drogą wojewódzką nr 211 do Garcza, skręcić na Ręboszewo i drogą nr 228 Kartuzy - Bytów dojechać do Brodnicy Górnej, potem skręcić do Ostrzyc, przejechać pod wiaduktem kolejowym i skręcić w prawo na Krzeszną.

Z Bytowa - przez Kościerzynę drogą krajową nr 20, skręcić w lewo na Ostrzyce i Brodnicę Górną, przed Ostrzycami skręcić w lewo w kierunku Krzesznej)

Z Kartuz - drogą wojewódzką nr 228 do Brodnicy Górnej, potem kierunek Ostrzyce za miejscowością wiadukt kolejowy i skręt w prawo w kierunku na Krzeszną)

Z Kościerzyny - drogą krajową nr 20, skręt w lewo na Ostrzyce i Brodnicę Górną potem kierunek Ostrzyce przed miejscowością wiadukt kolejowy i skręt w lewo kierunek Krzeszna)

Pociągiem:

Linia kolejowa SKM Gdynia-Kościerzyna - stacja Krzeszna (ok. 800 m do CAW Koszałkowo) lub stacja Wieżyca (ok. 1100 m do ośrodka).

CAW Koszałkowo. Co za ile

Na wszystkie wyciągi w Koszałkowie obowiązuje jedna karta elektroniczna (skipass).

CAW Koszałkowo. KARTY TERMINOWE sezon 2018/2019

Karty terminowe są ważne tylko na dany okres zakupu.

Z kart terminowych może korzystać tylko jedna osoba, ilość przejazdów na karcie terminowej NIEOGRANICZONA

Rodzaj karty - podstawowa (ulgowa)

2-godzinna 50 zł (40 zł)

4-godzinna 65 zł (60 zł)

6-godzinna 75 zł (70 zł)

całodzienna 95 zł (90 zł)

Kaucja za kartę 20 zł.

Karty terminowe ulgowe przysługują dzieciom do lat 15 za okazaniem legitymacji szkolnej i seniorom powyżej 60 lat.

kaucja za kartę 20 zł

karty terminowe nie podlegają zwrotom (tylko kaucja)

z kart terminowych może korzystać tylko jedna osoba

karta terminowe działa w godzinach otwarcia ośrodka przez 2 / 4 / 6 godzin od momentu pierwszego przejścia przez kołowrót

karty terminowe nie działają na wyciągach do snowtubbingu (dętki)

karty terminowe ulgowe przysługują dzieciom do lat 15 za okazaniem legitymacji szkolnej i seniorom powyżej 60 lat

wymuszenie przejścia lub przejazdu na karcie ulgowej przez osobę nie należąca do wyznaczonej grupy wiekowej grozi utratą karty

CAW Koszałkowo. Cennik:

Liczba punktów jaka jest odejmowana podczas jednego przejazdu.

poniedziałek - piątek

orczyk A 22 pkt = 2,20 zł jeden wjazd (ulgowy: 1,76 zł)

orczyk B 22 pkt = 2,20 zł (ulgowy: 1,76 zł)

orczyk C 22 pkt = 2,20 zł (ulgowy: 1,76 zł)

snowtubing - Misiowa Górka (wyciąg D i E) 35 pkt = 3,50 zł, ulgowy 2,80 zł

Nowy snowtubing - Puchowa Stromina 35 pkt =3,50 zł ulgowy 2,80 zł

Bilet jednorazowy snowtubing - 3,50 zł

orczyk F 20 pkt = 2 zł ulgowy 1,60 zł

orczyk G (dla początkujących) 12 pkt = 1,20 zł, ulgowy 0,96 zł

orczyk H - wyciąg taśmowy NOWOŚĆ 22 pkt = 2,20 zł, ulgowy 1,76 zł

sobota, niedziela i święta

orczyk A 27 pkt = 2,70 zł jeden wjazd (ulgowy 2,16 zł )

orczyk B 27 pkt =2,70 zł (ulgowy 2,16 zł)

orczyk C 27 pkt = 2,70 zł (ulgowy 2,16 zł)

snowtubing (wyciąg D i E) 45 pkt = 4,50 zł, ulgowy 3,60 zł

Nowy snowtubing 45 pkt = 4,50 zł, ulgowy 3,60 zł

Bilet jednorazowy snowtubing 4,50 zł

orczyk F 22 pkt = 2,20 zł, ulgowy 1,76 zł

orczyk G (dla początkujących) 12 pkt = 1,20 zł, ulgowy 0,96 zł

wyciąg H - wyciąg taśmowy NOWOŚĆ 22 pkt = 2,20 zł, ulgowy 1,76 zł

CAW Koszałkowo. Wypożyczalnie sprzętu

Na terenie CAW Koszałkowo działają dwie wypożyczalnie sprzętu narciarskiego - wypożyczalnia Alicja oraz wypożyczalni Miś przy restauracji. (tel.: +48 58 684 38 16)

Wypożyczalnie w sezonie narciarskim czynne są:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 21.30

sobota - niedziela: 8.00 - 21.30

zwrot sprzętu do godz. 21.30

Dzieci do lat 16 - obowiązują kaski.

Cennik

Komplet nart (narty, buty, kijki) - do dwóch godzin - 25 zł, każda następna 5 zł, cały dzień 45 zł

Komplet Snowboard (deska, buty) - do dwóch godzin - 35, każda następna 5 zł, cały dzień - 50 zł

Narty - do dwóch godzin - 20 zł, każda następna - 5 zł, cały dzień 30 zł

Deska snowboardowa - do dwóch godzin - 20 zł, każda następna 5 zł, cały dzień - 40 zł

Buty zjazdowe snowboardowe - do dwóch godzin - 20 zł, każda następna - 5 zł, cały dzień - 30 zł

Kask - 10 zł

Kask dla dzieci - 5 zł

Kije - 5 zł

W przypadku wypożyczenia kompletu nart lub kompletu snowboard dla dzieci do lat 16 - dopłata za kask 5 zł.

Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dowód osobisty. w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby chcącej wypożyczyć sprzęt obsługujący ma prawo poprosić o inny dowód potwierdzający tożsamość.

Uwaga !!! dzieci do lat 16 - obowiązek ustawowy jazdy w kasku.

Serwis sprzętu narciarskiego - działa w wypożyczalni.

Nie dokonujemy rezerwacji sprzętu, wystarczy poczekać na jego wydanie.

Szkoła narciarska

Na terenie ośrodka funkcjonują dwie szkoły narciarskie.

Szkoła Narciarska Mixtura - tel. 667 522 555 (zapisy w godz. 9:00 - 20:00). Nauka jazdy na nartach, snowboardzie, indywidualna, grupowa, przedszkole narciarskie. W Szkole Narciarskiej Mixtura, zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających uprawnienia PZN, SiTN, PZS czy MENiS.

Szkoła narciarska Qubasport - tel. 602 474 009 (zapisy w godz. 9-20.

Szybkie efekty, instruktor tylko do Waszej dyspozycji, wybór dowolnego terminu szkolenia, wysoką jakość szkolenia, lepsza koncentracja na ćwiczeniach,nowoczesne metody szkoleniowe SITN-PZN,

Dodatkowe atrakcje

Przedszkole narciarskie - to idealne miejsce na rozpoczęcie przygody z jazdą na nartach dla dzieci w wieku 3-7 lat.

Przedszkole funkcjonuje na terenie ZIAJALANDII - dedykowanej strefy małego narciarza

Zapraszamy w każdy weekend oraz codziennie w czasie pomorskich ferii zimowych. Zajęcia odbywają się w grupach i rozpoczynają o każdej pełnej godzinie. Prosimy zapisywać dzieci z wyprzedzeniem na dowolnie wybrany dzień i grupę.

Godziny do dyspozycji to 10-17. Każde zajęcia trwają 45 minut.

Koszt zajęć to 40 zł/h

Wyciąg narciarski Amalka, gm. Sulęczyno

Amalka to miejscowość położona w samym sercu Kaszub. Dogodna lokalizacja sprawia, że w ciągu godziny można dojechać tu z Trójmiasta. Na miejscu znajdują się dwa wyciągi orczykowe, położone równolegle oraz wypożyczalnie sprzętu zimowego.

Stok jest sztucznie naśnieżany, oświetlony i ratrakowany. Prowadzone są też zajęcia z nauki jazdy na nartach (grupowe lub indywidualne), trzeba się jednak wcześniej umówić z instruktorem. Sytuację na stoku można sprawdzać za pomocą kamer on-line.

Długość stoku - 260 m

Różnica wzniesień - 33 m

Średni kąt pochylenia 16 - 17%

Cennik (można też płacić kartą):

poniedziałek - piątek

10 wjazdów + 1 gratis - 20 zł

Poranny (10-16) - normalny 70 zł, ulgowy 60 zł

Popołudniowy (16-22) - normalny 70 zł, ulgowy 60 zł

Całodniowy (10-22) - normalny 90 zł, ulgowy 80 zł

2 godziny - normalny 50 zł, ulgowy 40 zł

soboty, niedziele i święta

10 wjazdów + 1 gratis - 25 zł

Poranny (10-16) - normalny 70 zł, ulgowy 60 zł

Popołudniowy (16-22) - normalny 70 zł, ulgowy 60 zł

Całodniowy (10-22) - normalny 90 zł, ulgowy 80 zł

2 godziny - normalny 50 zł, ulgowy 40 zł

Mały wyciąg

Karnet na 10 wjazdów - 13 zł

Kaucja za kartę - 15 zł. Bilet ulgowy obowiązuje dzieci do lat 12 oraz osoby powyżej 60 lat. Korzystanie z karnetów ulgowych przez osoby nie objętych ulgą wiąże się z utratą karty.

Ceny wypożyczenia sprzętu

Godziny otwarcia 10-21 (wypożyczanie możliwe do godz. 20.30

Komplet nart (narty, buty, kijki) - 25 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 45 zł

Snowboard (deska i buty) - 35 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 50 zł

Narty - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 30 zł

Buty - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 30 zł

Deska snowboardowa - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 40 zł

Kijki - 5 zł / 2 godz.; cały dzień 10 zł

Kask - 10 zł / 2 godz.; cały dzień 15 zł

Jak dojechać

Z Trójmiasta: drogą krajową nr 7 do Żukowa, stamtąd drogą wojewódzką nr 211 do Kartuz, skręt w lewo na drogę wojewódzką nr 228 do Sulęczyna (kierunek Bytów). W Klukowej Hucie skręt w prawo na Mściszewice i Podjazy.

Wyciąg narciarski Kotlinka, Szymbark

Wyciąg mieści się w Szymbarku, po sąsiedzku do CAW Koszałkowo. Dysonuje długim stokiem - 320 m (wydajność 900 os./godz.; różnica poziomów 40 m, kąt nachylenia 16-17%) oraz 100-metrowym stokiem szkoleniowym (wydajność 400 os./godz.). Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany i ratrakowany. Na terenie obiektu znajduje się też snowpark (boksy, poręcze, hopy) oraz wypożyczalnia sprzętu. Sytuację na stoku można sprawdzać za pomocą kamer on-line.

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek - 9-22

soboty, niedziele i święta - 8-22

Cennik (płatność tylko gotówką):

Ceny za jeden wjazd

poniedziałek - piątek - normalny 2 zł, ulgowy 1,60 zł

soboty, niedziele i święta - normalny 2,50 zł, ulgowy 2 zł

Karnety czasowe

2 godz. - normalny 50 zł, ulgowy 40 zł

4 godz. - normalny 65 zł, ulgowy 60 zł

6 godz. - normalny 75 zł, ulgowy 70 zł

całodniowy - normalny 95 zł, ulgowy 80 zł

Kaucja za kartę - 20 zł. Karty czasowe nie podlegają zwrotowi (tylko kaucja), z kart czasowych może korzystać tylko jedna osoba. Ceny ulgowe dla dzieci do 13 roku życia i seniorów powyżej 60 lat. Wymuszenie przejścia lub przejazdu na karcie ulgowej przez osobę nie należącą do określonej grupy wiekowej grozi utratą karty

Ceny wypożyczenia sprzętu

Godziny otwarcia 8-21.30

Komplet nart (narty, buty, kijki) - 25 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 45 zł

Snowboard (deska i buty) - 35 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 50 zł

Narty - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 30 zł

Buty - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 30 zł

Deska snowboardowa - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 40 zł

Kijki - cały dzień 5 zł

Kask - cały dzień 10 zł

Jak dojechać

Samochodem:

Z kierunku Gdańska i Gdyni: drogą krajową nr 20 Gdynia - Kościerzyna, skręt w prawo na drogę powiatową Ostrzyce i Brodnicę Górną, skręt w lewo kierunek Krzeszna, za CAW Koszałkowo

Z kierunku Lęborka, Sierakowic: drogą wojewódzką nr 211 do Garcza, skręcić na Ręboszewo i drogą nr 228 Kartuzy - Bytów dojechać do Brodnicy Górnej, potem skręcić do Ostrzyc, przejechać pod wiaduktem kolejowym i skręcić w prawo na Krzeszną, za CAW Koszałkowo

Z Bytowa - przez Kościerzynę drogą krajową nr 20, skręcić w lewo na Ostrzyce i Brodnicę Górną, przed Ostrzycami skręcić w lewo w kierunku Krzesznej, za CAW Koszałkowo

Z Kartuz - drogą wojewódzką nr 228 do Brodnicy Górnej, potem kierunek Ostrzyce za miejscowością wiadukt kolejowy i skręt w prawo w kierunku na Krzeszną, za CAW Koszałkowo

Z Kościerzyny - drogą krajową nr 20, skręt w lewo na Ostrzyce i Brodnicę Górną potem kierunek Ostrzyce przed miejscowością wiadukt kolejowy i skręt w lewo kierunek Krzeszna, za CAW Koszałkowo

Pociągiem: Linia kolejowa SKM Gdynia-Kościerzyna - stacja Krzeszna lub stacja Wieżyca

Stacja narciarska Paczoskowo, Kosowo

Stacja Narciarska Paczoskowo leży w Kosowie, zaledwie 25 km od centrum Gdańska i 3 km za Przodkowem w kierunku Kartuz. Narciarze znajdą tu oświetlony, sztucznie naśnieżany, ratrakowany stok o długości 270 m, wyciąg orczykowy, wypożyczalnię nart, a także bezpłatny parking. Sytuację na stoku można sprawdzać za pomocą kamer on-line.

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek - 10-22

soboty i niedziele - 9-22

Cennik (płatność tylko gotówką)

Ceny za jeden wjazd

poniedziałek - piątek - 3,50 zł

soboty, niedziele i święta - 4 zł

Karnety czasowe



1 godz. - normalny 25 zł, ulgowy 20 zł

2 godz. - normalny 50 zł, ulgowy 40 zł

Poranny (do godz. 16) - normalny 60 zł, ulgowy 50 zł

Popołudniowy (16-22) - normalny 50 zł, ulgowy 40 zł

całodniowy - normalny 90 zł, ulgowy 80 zł

Kaucja za kartę - 10 zł. Karty czasowe nie podlegają zwrotowi (tylko kaucja), z kart czasowych może korzystać tylko jedna osoba. Karnety działają od momentu pierwszego przejścia przez kołowrót.



Ceny wypożyczenia sprzętu

Godziny otwarcia 8-21.30

Komplet nart (narty, buty, kijki) - 25 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 40 zł

Snowboard (deska i buty) - 35 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 50 zł

Narty - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 30 zł

Buty - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 30 zł

Deska snowboardowa - 20 zł / 2 godz., każda kolejna godzina 5 zł; cały dzień 40 zł

Kijki - cały dzień 5 zł

Kask - cały dzień 10 zł

Kask dla dzieci do kompletu - cały dzień 5 zł

Dzieci oraz młodzież do lat 16 mają obowiązek jazdy w kasku.

W ramach stacji narciarskiej funkcjonuje też szkółka. Godziny lekcyjne trwają 50 minut.

Ceny: 1 os. 75 zł, 2 os. 110 zł, 3 os. 135 zł, 4 lub więcej po 35 zł od osoby.

Jak dojechać

Z Trójmiasta: z drogi krajowej nr 20 Gdynia - Kościerzyna, w miejscowości Miszewo skręcić na Przodkowo i kierować się na Kartuzy, Po 3 km skręcić w prawo, na Kosowo. W centrum wsi skręcić w lewo, pod wyciąg.

Z Kartuz, Kościerzyny - drogą wojewódzką nr 224 Kartuzy - Wejherowo, w Kosowie skręcić w lewo, po czym w centrum wsi - ponownie w lewo.

O stokach narciarskich w powiecie kartuskim przeczytasz również TU

ZOBACZ TEŻ: Jedziesz na ferie? Niewiedza może cię drogo kosztować