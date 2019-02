Napastnik z Islandii w Arce Gdynia? Kristjan Floki Finnbogason ma wzmocnić rywalizację w ataku

W Arce testy fizyczno-medyczne przeszedł Kristjan Floki Finnbogason, reprezentant Islandii. W przypadku pozytywnych wyników podpisze kontrakt do 30 czerwca 2019 roku z opcją przedłużenia na kolejne dwa sezony. Jest wychowankiem FH Hafnarfjordur. Jesienią występował w klubie IF Brommapojkarna, a w szwedzkiej ekstraklasie rozegrał 12 meczów i strzelił dwa gole. Ma w dorobku 38 meczów w młodzieżowych reprezentacjach Islandii do lat 17, 19 i 21. Finnbogason w seniorskiej reprezentacji rozegrał cztery mecze i strzelił jednego gola.

Finnbogason urodził się 12 stycznia 1995 roku, ma 195 cm wzrostu i gra jako środkowy napastnik. Z FH Hafnarfjordur w 2013 roku trafił do FC Kopenhaga, gdzie grał w młodzieżowym zespole. Po dwóch latach wrócił do FH, a w sierpniu 2017 roku przeniósł się do norweskiego klubu IK Start. Ostatnio grał w szwedzkim zespole IF Brommapojkarna.

Gra napastników to z pewnością problem dla trenera Zbigniewa Smółki. Piłkarz z Islandii może okazać się jego rozwiązaniem. Jesienią błyszczał Maciej Jankowski, ale w tej rundzie jeszcze nie złapał właściwego rytmu. Z Koroną zagrał w ataku, a w Sosnowcu na skrzydle i niczym szczególnym się nie wyróżnił. Wciąż nie może grać Aleksandyr Kolew, którzy przechodzi rehabilitację po kontuzji. Z napastników błysnął jedynie Rafał Siemaszko, który w meczu z Koroną wpisał się na listę strzelców. Dla trenera Smółki to za mało i stąd poszukiwania napastnika, który będzie strzelał gole i - po dwóch wiosennych porażkach - pomoże żółto-niebieskim piąć się w górę tabeli. Czy tym napastnikiem będzie Finnbogason? Przekonamy się wkrótce.

