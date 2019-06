Najlepsi tancerze z całej Polski przyjechali do Gdyni. Galę poprowadziła Iwona Pavlović [ZDJĘCIA]

Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali najzdolniejsi tancerze, reprezentujący Polskę na europejskich parkietach. Występowali w parach, w wieku od 5 do 60 lat. Jak zaznaczają organizatorzy, głównym celem zawodów była popularyzacja tańca jako formy ruchu. Nad wszystkim czuwała elita polskich sędziów tanecznych.

- Dzisiaj otoczy nas magia tańca - mówiła Iwona Pavlović. - Ucz się człowieku tańczyć, bo cóż z Tobą będą w niebie robić aniołowie. Niech te słowa św. Augustyna przewodzą nam, miłośnikom tańca, przez całe życie. Taniec to wolność, taniec to ból i łzy, ale też radość oraz uśmiech na twarzy. Poprzez taniec wyrażamy swoje emocje, możemy opowiedzieć nim absolutnie wszystko.

- Gdynia kocha taniec, bardzo dużo najlepszych zawodników z Polski, pochodzi z naszego miasta - mówił w rozmowie z nami Lechosław Dzierżak, radny miasta. - W naszym mieście działa chociażby Studio Tańca Towarzyskiego TANGO. Z Gdyni pochodzi wielu mistrzów Polski i Europy, dlatego w naszych głowach powstał pomysł, żeby Gdynia stała się stolicą tańca. Do tej pory takie turnieje organizowano na południu kraju, dlatego chcieliśmy zrobić coś takiego nad morzem. Do Gdyni przyjechali reprezentanci każdego województwa. Są to pary na bardzo wysokim poziomie. Bardzo ciekawe w tym turnieju jest to, że występują w nim zarówno pary, które występują na parkietach europejskich i światowych, jak i te, które dopiero zaczynają przygodę z tańcem. Pokazaliśmy, że można to połączyć i że daje to świetnie widowisko, które można oglądać w Gdyni.

Najlepsze pary turnieju w poszczególnych kategoriach zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi. Tłumnie zjawiła się również publiczność, w Hali Gier czekały na nich miejsca VIP przy stolikach tuż koło parkietu, bilety z miejscami na trybunach czy transmisja live na telebimie w hali. - Pragniemy być wizytówką Gdyni, osiągając sukcesy na miarę Mistrzów - podkreślają organizatorzy. - Zaszczepiamy w dzieciach, młodzieży oraz dorosłych zamiłowanie do kultury fizycznej poprzez taniec, rytm i muzykę.