Najdłużej żyjące zwierzęta na świecie. Przy nich ludzkie życie to tylko krótka chwila!

Światowy Dzień Zwierząt 2018. Zdjęcia zwierzaków z Trójmiasta. Czekamy na zdjęcia Waszych pupili! [galeria]

Co roku, 4 października, obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Święto to zostało ustanowione w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października.