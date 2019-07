Nadmorski Plener Czytelniczy 2019 w Gdyni. Święto miłośników literatury. Spotkania z autorami na bulwarze Nadmorskim i w Konsulacie Kultury

Jak zapewniają organizatorzy, Nadmorski Plener Czytelniczy w Gdyni, który tradycyjnie odbywa się przy bulwarze Nadmorskim i plaży w Śródmieściu, to idealne miejsce dla tych, którzy lubią dużo czytać, lub po książki sięgają tylko od czasu do czasu. To wydarzenie otwarte dla wszystkich. Tradycyjnie już łączy elementy kiermaszu książki z bogatym programem wydarzeń towarzyszących.

- W lubianym i atrakcyjnym miejscu, na bulwarze Nadmorskim, a także w Konsulacie Kultury i Gdyńskim Centrum Filmowym, czekamy na mieszkańców Trójmiasta oraz turystów - zachęcają organizatorzy.

W tym roku na Nadmorski Plener Czytelniczy w Gdyni zawitają autorzy i autorytety, z którymi bez wątpienia warto podyskutować o literaturze. W gronie tym znajdują się m.in. Eustachy Rylski, ks. Adam Boniecki, prof. Jerzy Bralczyk oraz prof. Lucyna Kirwil, Jakub Małecki, Małgorzata Domagalik, Jacek Fedorowicz, Magda Krzyżanowska-Mierzewska i Aldona Wiśniewska, Mirosław Wlekły, Elżbieta Sieradzińska, Dariusz Jaroń, Marek Migalski, Henryka Krzywonos-Strycharska i Krzysztof Strycharski, Nina Majewska-Brown, Dorota Milli, Janusz Szostak, Krzysztof Zajas, Maciej Siembieda, Eugeniusz Korin, Piotr Borlik, Paulina Mechło, Rafał Kosik, Rafał Dębski, Michał Zawadka, Jarosław Kaczmarek, Aleksandra Struska-Musiał, Karolina Grabarczyk i Nika Jaworowska-Duchlińska.