Nadmorska Liga Szóstek tym razem na hali. Enerpol najlepszy na Oksywiu [zdjęcia]

Spośród ośmiu zespołów uczestniczących w całych zawodach, nie miała sobie równych drużyna Enerpolu Gdynia. Wygrywając wszystkie spotkania zgromadziła łącznie komplet 21 punktów, czyli o dziewięć więcej, niż drugi zespół Hito Sushi i drużyna Suchego Dworu, która znalazła się na najniższym stopniu podium. Mecze trwały dziesięć minut, w systemie każdy z każdym. Zawodnicy rywalizowali o nagrody, sprzęt sportowy warty łącznie pięć tysięcy złotych.

Część zawodników z ligi NL6 w spokoju wypoczywa przed sezonem wiosennym. Są jednak i tacy, którzy z zapałem rywalizują nawet w zimie.

- W trakcie przerwy między rozgrywkami postanowiliśmy zorganizować turnieje na hali, tak aby dać sobie szansę na delikatny przerywnik - mówi Łukasz Krzemiński, jeden z organizatorów Nadmorskiej Ligi Szóstek. - Chcemy też, aby inne drużyny, które nie grają w naszej lidze miały okazję nas poznać. Format ligi na hali naszym zdaniem by się nie sprawdził, dlatego też zdecydowaliśmy się na turnieje. Zawsze te kilka zespołów na turnieju jest. Są to wspólni znajomi, którzy lubią od czasu do czasu pokopać piłkę. Ludzie chętnie się zgłaszają, ponieważ ta rywalizacja to doskonała okazja do zabawy. Nasze zawody są dla wszystkich. Nie rozdzielamy uczestników na kategorie wiekowe.

Był to już czwarty z organizowanych przez Nadmorską Ligę Szóstek turniejów podczas przerwy zimowej. NL6 planuje jeszcze jeden, 16 lutego.

- Na tym zakończymy i będziemy planować kilka sparingów dla zespołów grających w Nadmorskiej Lidze Szóstek. Chcemy umożliwić przygotowanie do rozgrywek tym, którzy nie lubią grać na hali. Natomiast 4 marca zaczynamy sezon wiosenny, który będzie już 11 edycją amatorskich rozgrywek piłkarskich na gdyńskiej Checzy. Większość zespołów, które zgłosiły się do naszej ligi, zostają i grają dalej. Dzisiaj na hali są też zespoły nowe, których nie znamy osobiście. Od nich też słyszymy same pozytywne opinie. Mówią, że fajnie tutaj było przyjechać, poruszać się i pograć. Zazwyczaj te zespoły, które raz przyjechały do nas na halę, potem wracały na kolejny turniej. - podkreśla Łukasz Krzemiński.

Uczestnicy turnieju również wypowiadają się o organizacji w samych superlatywach.

-Jesteśmy rozwijającą się z roku na rok drużyną. Staramy się regularnie jeździć na turnieje, takie jak ten dzisiejszy. Gramy razem już prawie cztery lata. Planujemy również wystartować w lidze. Całokształt turnieju oceniam pozytywnie, a drużyny reprezentują wysoki poziom piłkarski - mówi Patryk Sobczak, kapitan Sportingu Gdynia.