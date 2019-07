Na żaglach i silniku - zapraszamy na Targi "Wiatr i Woda" w Gdyni

Dla motorowodniaków

Jednym z najważniejszych wydarzeń targów będzie premierowy pokaz modelu Balt 918 Tytan na stoisku firmy Balt Yacht z Augustowa. Do miana najpiękniejszego jachtu wystawy kandydować będzie sporo jednostek zarówno z polskich, jak i zagranicznych stoczni. Wśród nich: Northman 1200, Parkery – 110 Monaco (zwyciężył w konkursie BOB Award 2018), 850 Voyager, 800 Weekend, 790 Explorer i 660 Pilot House, a także Emzi 767 Classic, Diamond 550. Firma Dobre Jachty pokaże trzy merry fishery (795, 895 i 1095). Choć to marka francuska, łodzie te budowane są w stoczni w Ostródzie. Obok nich stanie Invictus 240FX, dzieło włoskiego designera Christiana Grande. Ciekawe konstrukcje zapowiedziały też kolejne polskie firmy: Waterbus, Navigator, Marinero czy S-Yachts z Augustowa, która pokaże Axopara 37 Sports Cabin w wersji BRABUS Line.

Amerykańską myśl techniczną reprezentować będzie Regal LS6, opracowany specjalnie na jubileusz 50-lecia. Na stoisku Skyboats zobaczymy natomiast Windy – norweską markę eleganckich i ekskluzywnych łodzi motorowych, produkowanych częściowo w Polsce. Zwiedzający będą mieli również możliwość obejrzenia z bliska, a także testowania (dla potencjalnych klientów), modeli Windy – 46, 40, 31, 29, 39 i 27. Jak co roku największą ofertę przygotuje nasz eksportowy lider, stocznia Galeon ze Straszyna. Firma, której zakład położony jest niedaleko gdyńskiej mariny, ma możliwość zaprezentowania wszystkich jachtów. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie na zagranicznych rynkach dopiero w ostatniej chwili zdecyduje, które modele pokaże na targach. Na pewno jednak podziwiać będzie można Galeona 650 Skydeck w specjalnej limitowanej edycji. Obok stanie pięć jednostek, w tym 470 Skydeck i najnowszy 425 HTS.

Dla każdego

Obok łodzi i jachtów tradycyjnie nie zabraknie bogatej oferty innych produktów przemysłu nautycznego. Yamaha, reprezentowana przez dwóch dealerów, przedstawi ofertę napędów przyczepnych o mocy od 2,5 do 200 KM oraz skuterów wodnych. Atrakcją będzie możliwość ich testowania przez klientów z uprawnieniami. Parker Poland zaprezentuje szereg silników Mercury, a Taurus Sea Power kolorowe zaburtowe Evinrudy oraz przyczepne Lehry na gaz. Do stoiska gdańskiej firmy miłośników szaleństw na wodzie przyciągną doskonałe skutery wodne Sea Doo.