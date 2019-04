Na ulice Gdyni wyjechały nowe trolejbusy. Stare pójdą na złom [zdjęcia]

W kwietniu ubiegłego roku Urząd Miasta Gdyni zawarł z firmą Solaris umowę, na mocy której, na ulice Gdyni wkrótce wyjedzie 30 nowych trolejbusów, 16 przegubowych oraz 14 o standardowej długości - zakupionych za nieco ponad 95 milionów złotych. Miejsca ustąpią im m.in. wysłużone Mercedesy O-405, które jako jedne z pierwszych w Europie zostały przerobione na trolejbusy. Wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy to w ramach unikatowego w skali Polski projektu na gdyńskie ulice wyjechał pierwszy niskopodłogowy trolejbus. Potem tabor Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej zasilało sukcesywnie po kilka takich sztuk rocznie. Akcja zakończyła się wielkim sukcesem. W sumie udało się przerobić 28 Mercedesów O-405, 2 Mercedesy CITARO oraz 3 Solarisy. Łącznie udało się w ten sposób skonwertować 33 pojazdy. Już w roku 2012 wszystkie gdyńskie trolejbusy były niskopodłogowe.

- Po realizacji jednego z unijnych projektów uznaliśmy, że mamy zbyt mało trolejbusów niskopodłogowych - zaznacza prof. Olgierd Wyszomirski, wicedyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. - W latach 2005-2006 udało nam się wprowadzić tylko 10 takich maszyn. Zależało nam na tym, żeby doprowadzić do jak najszybszego uzyskania pełnego stanu niskiej podłogi w transporcie trolejbusowym, wzorem autobusowego. Nie mieliśmy jednak wystarczających środków finansowych na wprowadzenie nowych trolejbusów. Uznaliśmy, że zdecydowanie łatwiej i taniej będzie przerobić używane autobusy marki mercedes na nowe.

Gdyńskie doświadczenia przerabiania autobusów sięgają okresu powojennego. Już w latach 40. przebudowywano autobusy na trolejbusy. Następnie w latach 70. około 20 sztuk nowych bud autobusowych, kupionych w Jelczu, na licencji Berlieta przekształconych zostało na popularne “trajtki”.

- Doszliśmy do wniosku, że ich potencjał trzeba wykorzystać, szybko polepszyć standard usług dla naszych pasażerów i doprowadzić do tego, żeby każda maszyna była niskopodłogowa - podkreśla prof. Wyszomirski.

Wycofane trolejbusy czeka kasacja. Jedynie dwóm z nich się poszczęściło - trafią do zabytkowego taboru PKT. Jednak nie nastąpi to od razu. Najpierw będą wykorzystywane jako pojazdy techniczne do przecierania sieci trolejbusowych w okresie późnojesiennym, jesiennym i wiosennym. Dopiero, gdy zostaną zupełnie wycofane od eksploatacji bieżącej, staną się częścią pięknej historii gdyńskiej komunikacji miejskiej.

- Przerabianie tych maszyn było bardzo istotnym krokiem w rozwoju gdyńskiej komunikacji - mówi prof. Wyszomirski. - Warto to upamiętnić włączeniem ich do taboru. Kiedy zostaną wycofane z użytkowania wprowadzimy je na linie zabytkową jako atrakcję.

Niestety na kupno tych trolejbusów nie było chętnych.

- Wystosowaliśmy ogłoszenie na naszej stronie internetowej o chęci zbycia tych pojazdów, parę lat temu brała je pod uwagę strona ukraińska. Obecnie nie ma zainteresowania tym taborem - mówi nam Tomasz Labuda, wiceprezes PKT. - Rozpoczął się proces ich fizycznego kasowania. Zostawimy dwa, które dołączą w taborze zabytkowym do Ziutka, Skody, Saurera oraz Jelcza. Nie planujemy pozostawienia ich jako opcji zapasowej dla nowszych pojazdów. Przeszliśmy “okres niemowlęcy” naszych nowych trolejbusów. Nie ma z nimi żadnych kłopotów, spisują się znakomicie.

Nowe, przegubowe solarisy wyjechały już na gdyńskie ulice. Łącznie będzie ich 16. Zmieści się w nich 120 osób z czego 40 na miejscach siedzących. Będą wykorzystywane m.in. na linii 27.