Na Świętojańskiej prezentowali się najlepsi gdyńscy restauratorzy ZDJĘCIA

To IV edycja Kulinarnej Świętojańskiej. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu było kreatywne odkrywanie smaków kuchni roślinnej. To właśnie ten rodzaj kuchni, na scenie, podczas gotowania na żywo, przybliżyli uczestnikom tegoroczni kuratorzy wydarzenia – Rafał Koziorzemski, szef kuchni restauracji Biały Królik Restaurant oraz Jan Kilański, szef kuchni restauracji NEON streetfood bar. - Ta impreza to już nasza tradycja - mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. - Spotykamy się co roku. Gdynia niewątpliwie jest miastem, które kulinariami stoi. Mam nadzieję, że nie jedliście śniadania i że będziecie mogli w pełni skorzystać z tego fantastycznego festiwalu. Życzę wam cudownego dnia i doskonałych smaków. Zapraszam przez cały rok do gdyńskich restauracji.

Po raz pierwszy, wspólnie z Gdyńską Radą Turystyczną przyznano nagrody dla najaktywniejszych członków Szklaku Kulinarnego Centrum Gdyni. Wyróżnieni przyczynili się do promowania gdyńskich kulinariów. - Od wielu lat budujemy markę Gdyni jako miasta, w którym można dobrze zjeść. Dzisiaj chcieliśmy podziękować niektórym z tych, dzięki którym ta promocja wyjątkowo dobrze się udaje - zaznaczała Katarzyna Gruszecka-Spychała.